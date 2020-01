In der Nacht zu Dienstag suchen Helfer eine Person, die sich vermeintlich von der Obergrabenbrücke gestürzt hat.

Wetter. Nach der großen Suchaktion nach einer vermeintlich verschwundenen Person, ist für die Polizei die Angelegenheit Dienstagmittag abgeschlossen.

Wetter: Für Polizei ist die Suchaktion vorerst abgeschlossen

Nach der großen nächtlichen Suchaktion nach einer Person, die sich vermeintlich von der Obergrabenbrücke aus in Wasser gestürzt haben könnte, werden zunächst keine weiteren Maßnahmen ergriffen. „Es sind keine weiteren Hinweise hinzugekommen, die den Verdacht erhärtet hätten“, so Vera Viebahn, Sprecherin der Kreispolizeibehörde Schwelm. Zudem sei bei der Polizei bis Dienstagmittag auch keine auf diesen Fall zutreffende Vermisstenmeldung eingegangen „Außerdem hätte sich die Person, die der Autofahrer im Vorbeifahren gesehen hat, bis zu dessen Rückkehr auch fußläufig entfernen können“, erklärte Vera Viebahn eine weitere Variante der Tatsache, dass der Autofahrer niemanden mehr antraf, als er mit seinem Wagen umgekehrt war, um der Person zu helfen, die sich so auffällig verhalten hatte. Die Polizei betrachte die Suchaktion deswegen zunächst als abgeschlossen.