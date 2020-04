Wetter und Herdecke haben Hoffnung auf „offene Sonntage“

Die Liste der Absagen ist fast so lang wie jene der Unwägbarkeiten. In Wetter zum Beispiel bleibt derzeit offen, was aus dem „Moonlight-Shopping“ mit dem Trödelmarkt am 12. September wird. Erst nach dem 30. April stehe fest, was mit dem Bauspielplatz in den Sommerferien passiert. Auch in Herdecke wissen die Verantwortlichen noch nicht, ob und wie sie den Abenteuerspielplatz und das städtische Ferienprogramm mit vielen Ausflügen planen sollen. Zudem fehlen den Mitarbeitern im Rathaus Definitionen, was unter den Begriff Großveranstaltung fällt.

Daher warten auch die (externen) Organisatoren von „Herdecke karibisch“ noch ab, wie sie mit diesem Angebot vom 14. bis 16. August umgehen. Überbordenden Optimismus dürfte die Agentur aber nicht verspüren.

Verkaufsoffener Sonntag

Die Stadt Wetter hält die Diskussion über verkaufsoffene Sonntage „zum jetzigen Zeitpunkt“ für verfrüht. Die Verwaltung verweist auf die gerade erst erlassenen Lockerungen sowie Geschäftsöffnungen und hofft, dass es keinen Rückschritt in Sachen Virus-Ausbreitung gibt. „Natürlich würden wir die verkaufsoffenen Sonntage lieber veranstalten als sie abzusagen, aber auch nur dann, wenn wir wieder guten Gewissens mit vielen Menschen gleichzeitig an einem Ort sein können. Schließlich dienen sie der Belebung der Innenstadt und stärken den Standort“, meint Bürgermeister Frank Hasenberg und verweist auf die Bedingungen: Bekanntlich könne es nur anlassbezogene Verkaufsöffnungen am Sonntag geben. In Wetter wären das nach der Absage des Blaulichttags im April und des Oldimer-Treffs am 7. Juni noch der 12. September (Moonlight Shopping), 4. Oktober (Wetteraner Herbst) und 6. Dezember (Weihnachtsmarkt). „Über weitere nachzudenken sollte man erst dann, wenn es eine neue Rechtslage erlaubt“, heißt es. In Wetter will die Stadtverwaltung zudem in enger Abstimmung mit Citymanagement, Stadtmarketing und Handel über weitere Aktionen zugunsten der Geschäftsleute nachdenken.

Auch die Stadt Herdecke wartet auf rechtssichere Vorgaben zu dem Thema und will dann mit der Werbegemeinschaft sprechen. Zwei der vier verkaufsoffenen Sonntage am 5. April und 5. Juli fallen 2020 aus. Jene beim Herbstfest (13. September mit Kommunalwahl) und dem Weihnachtszauber (29. November) sollen nach derzeitigem Stand stattfinden. „Auch wir wollen natürlich den heimischen Handel fördern, doch die dynamische Corona-Lage erschwert viele Vorhaben“, so Bereichsleiter Dennis Osberg.