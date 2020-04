Wetteraner Zeitzeugen: „Die Geräuschkulisse war schlimm“

Wetter. Franz Ploenes erinnert sich noch sehr gut an den Granaten-Einschlag in Wetter im Frühjahr 1945. Bilder und Geräusche, die er nie vergaß.

Die Schilderungen von Günter Bock, der nach einem Granaten-Einschlag im Frühjahr 1945 von acht Toten in Alt-Wetter berichtete, haben auch Franz Ploenes an die schlimmen Tage und Nächte des Zweiten Weltkriegs erinnert. Der Leser meldete sich in der Redaktion, da er als Jahrgang 1936 in direkter Nachbarschaft des besagten Hauses in der Hochstraße aufwuchs und die Ereignisse noch gut vor Augen habe.

Zunächst einmal könne er die Tragödie nach Rücksprache mit seinem Bruder auf den Zeitraum 10. bis 12. April 1945 eingrenzen. „Der Beschuss ging damals über zwei Tage und zwei Nächte“, erzählt Franz Ploenes. „In Wetter ist insgesamt mehr passiert und zerstört worden, als gemeinhin geschrieben steht.“

Großbrand im Lager

Beispielsweise könne sich der Wetteraner an den Großbrand eines offenen Lagerbaus an der Wilhelmstraße erinnern, wo Handwerkerbetriebe wie Noelle (u.a. Sauerstoffflaschen) oder die Schreinerei Klemm leicht entzündbare Materialien für den Bau von Holzbaracken abgestellt hatten. Und zwar einige Kubikmeter Schnittholz. „Auch Dachdecker Leonhard Bock, der Vater von Günter, hatte dort Teerpappe, Strohballen und manches mehr gelagert, davor bei Buschmann wurden in einer Wellblech-Bude Tabakwaren hergestellt“, so Ploenes.

Diesen Vorfall nach einem Artilleriebeschuss datiert Wetters Kriegschronist Gustav Ebert auf den 12. April, als abends auch das gegenüber liegende Berufsschulgebäude mit der dort stationierten Gauleitung lichterloh in Flammen stand. Das Feuerknistern von dort war laut Stadtinspektor „auf dem Harkortberg deutlich hörbar“.

An jenem Platz also nahe der Friedrich-Ebert-Straße schlug vor rund 75 Jahren eine Granate ein, die von einem der drei Geschütze aus Ende gekommen sei. „Das ganze Areal an der Wilhelmstraße hat gebrannt“, sagt Ploenes. Zu dem riesigen Feuer rückte auch Dachdecker Leonhard Bock als Mitglied der Wehr aus. Tote habe es dort nicht gegeben, meint der Leser rückblickend, der dann von den zeitgleichen Ereignissen in der Hochstraße berichtet. Dort suchten die Bewohner mehrerer Häuser nach den Alarmierungen während des Beschusses Schutz. „Die Geräuschkulisse, vor allem das Pfeifen war schlimm“, erzählt der Leser.

Großbrand erhellte die Szenerie

In den Kellern gab es Wanddurchbrüche mit Balken zum Abstützen (Notausstieg). Nach Klopfgeräuschen konnten Nachbarn Luken öffnen, um sich dann Neuigkeiten mitzuteilen. „Volltreffer im Haus von Dachdecker Bock“ lautete damals eine Mitteilung. Der junge Franz, etwa gleichaltrig wie die Bock-Brüder Leonhard junior und Günter, lief daraufhin in einer Feuerpause zur Hochstraße 3. „Es war stockdunkel, nur der Großbrand in der Wilhelmstraße erhellte die Szenerie. Äußerlich sah das Haus unversehrt aus, aber innen war das komplette Treppenhaus eingestürzt. Und aus dem Keller hörte ich die Schreie von Verletzten“, so Ploenes.

„Ich habe damals Männer in unserem Schutzraum informiert, die sich um die Verwundeten oder Verstorbenen kümmern sollten. Zwei Frauen, das waren Schwestern, wurden dann da ‘rausgetragen, sie erlagen ihren Verletzungen. Man hat damals immer wieder Tote gesehen.

Brandruine ist heutiges Bauamt

Viele Granaten schlugen je nach Geschützrohr-Ausrichtung auch in Gärten ein, etwa im Bereich des heutigen Johannes-Zauleck-Hauses.“ Auch von einem schönen Fachwerkhaus mit vielen Schieferplatten in der König- nahe Wilhelmstraße blieb nicht viel übrig, es brannte langsam ab. Einen Einschlag gab es auch in der damaligen Berufsschule (heutiges Bauamt). Zurück blieb eine Brandruine, „in der wir als Kinder dann auch mal Unsinn gemacht haben“.

Manche hatten Glück. Der sechsjährige Karl-Ludwig Gutreise, der in der Hochstraße damals unter der Treppe gesessen habe, kam mit einem verletzten Ohr ebenso lebend davon wie dessen Großeltern im Keller. Franz Ploenes kann sich auch an die Gaststätte Holland (aus heutiger Sicht damals neben dem Westfälischen Hof gelegen) erinnern. Dort im großen Saal waren Zwangsarbeiter untergebracht. „Bei einem Beschuss und nach einem Volltreffer starben dort viele Russen und Polen.“

Am 10. April 1945, so notierte es Wetters Kriegschronist Gustav Ebert, soll Volmarsteins Bürgermeister Hoyer durch Granatverletzung umgekommen sein. Daran kann sich Rolf Putsch, der zu jenem Zeitpunkt zwölf Jahre alt war und mit seinen Eltern in der Straße mit dem damaligen Konsum wohnte, noch erinnern.„Bürgermeister Walter Hoyer stand damals vor dem Amtshaus und führte ein Gespräch mit Lotte Gau, einer Tochter des damaligen Chefarztes der Klinik in Volmarstein, Dr. Lothar Gau, als vor ihnen eine Granate explodierte und beide tödlich verletzt wurden“, schreibt der Leser 75 Jahre später. Da Volmarstein damals von Kriegseinwirkungen im Wesentlichen verschont worden sei, ist Putsch dieses Unglück besonders in Erinnerung geblieben. Hoyer starb im Alter von 53 Jahren. Sein Name wurde auch auf eine Gedenktafel (große Teile davon 2017 entwendet) für die Opfer des Zweiten Weltkriegs unterhalb der Burgruine in Volmarstein eingraviert. Hoyer war seit 1937 auch Vereinsvorsitzender des Turnvereins von 1903 Volmarstein, wobei von 1943 bis 1945 wegen des Kriegsgeschehens kein Vereinsleben stattfand.