Wohin mit ausgedienten Christbäumen in Wetter und Herdecke?

Wetter Die Städte bieten ihren Bürgern wieder Sammelstellen zur kostenlosen Entsorgung ihrer Weihnachtsbäume an. Hier ein Überblick.

Wetter/Herdecke. Weihnachten 2020 ist vorbei, und so mancher Bürger will sich lieber heute als morgen von all der Dekoration mit Engelchen, Lichterketten und auch vom festlich geschmückten Weihnachtsbaum verabschieden. Wetteraner, die ihren Christbaum kostenlos entsorgen möchten, können ihn noch bis Freitag, 8. Januar, zum nächst gelegenen Schulhof bringen. Wer jedoch den Lichterglanz noch etwas länger daheim genießen möchte, kann seinen Tannenbaum bis zum 31. Januar zu einem der Kinderspielplätze in Wetter, zum Parkplatz am Harkortberg oder zum Parkplatz am Sportplatz Böllberg bringen. Die zum Entsorgen an den jeweiligen Sammelstellen abgelegten Weihnachtsbäume müssen frei von Baumschmuck (z.B. Lametta) sein.

Erkennbare Sammelbereiche

Auch die Stadt Herdecke bietet mehrere Möglichkeiten zur kostenfreien und bequemen Entsorgung des Weihnachtsbaumes nach den Festtagen an. Die abgeschmückten Tannenbäume können bis Dienstag, 5. Januar, auf den Schulhöfen im Stadtgebiet entsorgt werden. In leicht erkennbaren Sammelbereichen können die Bäume einfach abgelegt werden.

Parkplatz Kalkheck nicht mehr ansteuern

Auch bei der Wertstoffannahme der Technischen Betriebe auf dem Vorberg-Gelände, Nierfeldstraße 8, können die Weihnachtbäume bis Montag, 11. Januar, gebührenfrei entsorgt werden. Der Parkplatz am Kalkheck steht für die Ablage nicht mehr zur Verfügung. Die dortige Zwischenlagerung verursachte in den letzten Jahren Kosten, die durch die Abgabe an der Wertstoffannahme entfallen. Die Herdecker Stadtveraltung macht darauf aufmerksam, dass in beiden Fällen gilt: Der Baum muss vollkommen schmucklos sein. Für eine ökologisch sinnvolle Weiterverwertung dürfen weder Kugeln noch Restlametta, Lichterketten oder sonstiger Schmuck, geschweige denn ein Weihnachtsbaumständer montiert sein.