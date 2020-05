Zwei Brände innerhalb weniger Stunden in Wetter

Wetter. Zwei Gebäude sind am Dienstag in Brand geraten. Bei einem wird ein technischer Defekt vermutet, beim anderen ist die Ursache noch unklar.

Um 1.14 Uhr ging der Alarm in Esborn los. Gebäude in Vollbrand – Menschenleben in Gefahr lautete die Erstinfo. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich aber schnell heraus, dass das Gebäude, die ehemalige Gaststätte Im Korten, schon seit vielen Jahren leer steht und sich niemand im Haus befand.

Dennoch waren die Löscharbeiten für die Feuerwehr nicht einfach. Durch den maroden Zustand des Hauses verzichteten die Einsatzkräfte darauf, ins Gebäude zu gehen und löschten von außen. Das Dach wurde zum Teil freigelegt, damit die Helfer besser ans Feuer kamen. Sie gingen gleich von zwei Seiten an den Brand. Bis mittags dauerte die Löschaktion, denn ein Glutnest hielt sich hartnäckig, und es war schwer heranzukommen. Schließlich konnte es aber doch mit Schaum erstickt werden. Anschließend sicherte das THW die Stelle ab.

Noch während des Einsatzes an der Esborner Straße, kam gleich die zweite Alarmierung. Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Demag an der Grundschötteler Straße brannte. Von außen war nur wenig erkennbar, doch die Feuerwehr stellte fest, dass mehrere Etagen verraucht waren. Daher war es zunächst schwierig, den Brandherd auszumachen. Der erste Verdacht, dass sich das Feuer in der ehemaligen Kantine des Gebäudes entzündet haben könnte, wurde nicht bestätigt. Letztlich machte die Feuerwehr den Brandherd in einem der Großraumbüros aus. „Wir haben dann systematisch den Doppelboden mit einer Wärmebildkamera abgesucht, um eventuelle Glutnester ausfindig zu machen. Zum Teil mussten wir dafür auch Bodenplatten anheben“, berichtet Feuerwehrsprecher Patric Poblotzki. In dem Doppelboden waren früher die EDV-Kabel verlegt. „Ein Schwelbrand in einer Zwischendecke spricht meist für einen technischen Defekt als Brandursache“, erläutert Polizeisprecherin Sonja Wever.

Ursachensuche schwierig

An der Esborner Straße gestaltet sich die Suche nach der Brandursache jedoch schwieriger. Dort ist die Kriminalpolizei zwar informiert und wird auch morgen vor Ort erkunden, ob sie jedoch ins Gebäude kann, ist fraglich, da Einsturzgefahr vermutet wird. Daher musste auch die Esborner Straße kurzfristig im Bereich Böllbergstraße bis Albringhauser Straße gesperrt werden. Für LKW galt, dass an der Osterfeldstraße Ecke Schmiedestraße aufgrund einer Sackgasse kein Abbiegen möglich war. Der Stadtbetrieb stellt dort ein entsprechendes Verbotsschild auf. Ein solches Schild brachte der Stadtbetrieb auch an der Kreuzung am Hagen/Eichholzstraße an. Ein weiteres Schild wies LKW auf die Umleitung rechts über die Voßhöfener Straße hin.