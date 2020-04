Grünschnitt kann in Wetter gleich zu zwei Terminen abgegeben werden.

Service Zwei Termine in Wetter für den grünen Abfall

Wetter. An den Samstagen, 11. und 25. April, gibt es zwei Grünabfall-Termine auf dem Gelände des Stadtbetriebes, Wasserstraße 18, jeweils 8 bis 13 Uhr.

Der Stadtbetrieb und die Stadt Wetter betonen, dass die Müllabfuhr in Wetter jederzeit gewährleistet ist. Die eindeutige Botschaft: Der Stadtbetrieb stellt die Entsorgung im Stadtgebiet sicher. Zudem gibt es an den Samstagen, 11. und 25. April zwei Grünabfall-Termine auf dem Gelände des Stadtbetriebes, Wasserstraße 18, jeweils 8 bis 13 Uhr.

„Die Müllabfuhr in Wetter war und ist - auch in Coronazeiten jederzeit durch den Stadtbetrieb gewährleistet. Der Stadtbetrieb leistet hier sehr gute Arbeit und die Mitarbeitenden machen einen Top-Job“, so Bürgermeister Frank Hasenberg. Die Abfuhr für Restmüll, Bioabfall und Altpapier funktioniere reibungslos.

Vermeidbare soziale Kontakte

Das Wertstoffland des Stadtbetriebes ist seit dem 18. März für den Bürgerservice geschlossen. Warum, das erläutert Stadtbetriebs-Vorstand Ludger Willeke: „Es ist klar, dass derzeit viele Bürgerinnen und Bürger die Zeit daheim für einen Frühjahrsputz nutzen. So nachvollziehbar das auch war und ist, ging es uns darum, nicht noch einen weiteren Anreiz für vermeidbare soziale Kontakte zu bieten. Dieses Angebot hätte der Aufforderung ,Bleiben Sie zuhause’ widersprochen. Diese Arbeiten bzw. die Entsorgung sollten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.“

Die Mitarbeiter des Stadtbetriebes haben aber jederzeit die Abfallsammlung für Rest-, Bio- und Altpapier sichergestellt. Das gilt auch für den Holservice des Stadtbetriebes, da insbesondere Sperrguttermine bei Umzügen und Wohnungsauflösungen wie gewohnt angeboten und durchgeführt werden. „Ferner ging es uns als Stadtbetrieb darum, sich mit der gebotenen Weitsicht auf die organisatorische Absicherung der Kernbereiche im Krisenfall zu konzentrieren, wie z.B. die Stadtreinigung, die Unterhaltung der Abwasseranlagen, die Rufbereitschaften, die Verkehrssicherungspflichten und das Friedhofswesen. Alles Aufgaben, die von Beschäftigten des Stadtbetriebes gewährleistet werden“ so Willeke weiter. „Wir müssen einen langen Atem beweisen und den personalintensiven Bereich möglichst lange aufrecht erhalten. Ob dies gelingt, kann momentan keiner mit Gewissheit sagen.“

Das Servicebüro und die Fachdienste des Stadtbetriebes sind für die Bürger telefonisch erreichbar. Auch graue und gelbe Säcke werden in dringenden Fällen nach telefonischer Absprache ausgehändigt.

Abfall in Zeiten der Corona-Pandemie

Infos in der Rubrik „Abfall in Zeiten der Corona-Pandemie“ finden sich auf der Homepage des Stadtbetriebes, aber auch in der Abfall-App. Registrierte Nutzer erhalten regelmäßige Push-Nachricht zu den aktuellen Regelungen.

Das Wertstoffland, Wasserstraße 27, öffnet an folgenden Samstagen: 11. April, 18. April und 25. April, von 8 bis 13 Uhr, mittwochs bleibt das Wertstoffland geschlossen.

An allen Öffnungstagen ist eine Bezahlung nur mit EC-Karte möglich. Beachtung der Abstandsregeln von 2 Metern, Anlieferung mit max. zwei Personen im Pkw, Zufahrt wird durch Mitarbeiter des Stadtbetriebes geregelt, bitte nur so lang wie unbedingt nötig dort aufhalten.