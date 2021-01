A40: Unbekannter wirft Gegenstand auf Auto einer Hernerin

Herne. Plötzlich gab es einen Knall: Als eine 42-jährige Frau aus Herne unter einer Autobahnbrücke durchfuhr, zersplitterte ihr Schiebedach.

Glück gehabt hat am Montagabend (18. Januar) eine Autofahrerin aus Herne auf der Autobahn A 40. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 42-Jährige gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Duisburg, als sie plötzlich in Essen-Frohnhausen einen lauten Knall wahrnahm. Einen kurzen Augenblick später zersplitterte ihr gesamtes Glasschiebedach und wies ein Loch auf. Ein Unbekannter hatte offenbar einen Gegenstand auf das Auto der Hernerin geworfen. Das Ganze ereignete sich in Höhe der Autobahnbrücke Hausackerstraße/Leipziger Straße.

Der Ermittler des Verkehrskommissariats sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen an der Brücke Hausackerstraße/Leipziger Straße wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

