Ausstellung in Herne: Wenn sich Skulptur und Malerei treffen

Herne. Die Flottmann-Hallen zeigen Yevgeniya Safronova und Maik Wolf. Ein Video erlaubt einen Einblick in die (noch geschlossene) Ausstellung.

„Wir wissen im Augenblick nicht, wann die Ausstellung zu sehen sein wird“, erklärt Jutta Laurinat von den Flottmann-Hallen in Herne. „Aber wir sind da!“ Und da sind auch die Skulpturen von Yevgeniya Safronova und die großformatigen Bilder von Maik Wolf. Die Duisburger Bildhauerin und der Berliner Maler kannten sich vorher nicht. Aber in der Vorbereitung zur Ausstellung haben sich beide auf ein gemeinsames Konzept verständigt.

Mit Skulpturen auf den Raum in Herne reagiert

Yevgeniya Safronova hat mit ihren Arbeiten ganz direkt auf den Raum der Flottmann-Hallen reagiert. Eine filigrane Bodenarbeit nimmt die Proportionen der Ausstellungshalle auf und formt die architektonische Struktur des Raumes nach. Mit dünnen Drähten markiert die Künstlerin die Mauern und die markante Deckenkonstruktion. Das Ergebnis stellt sie dann auf den Kopf, was die vorgegebenen Formen zu einer abstrakten Konstruktion verwandelt.

In einer anderen Arbeit quellen unzählige Bänder von alten Videokassetten aus einem Rohr, das aus der Wand zu kommen scheint. Sie fließen auf den Boden und bilden dort eine bewegte teppichartige dunkel glänzende Struktur aus.

Eine weitere Arbeit aus Styropor hat Yevgeniya Safronova direkt in den Flottmann-Hallen erstellt. Sie schafft hier Formen, die mal kantig und kubisch sind, mal aber auch geschmeidig und bewegt. Sie fordern auf, um die Arbeit herumzugehen und immer wieder neue Ansichten zu entdecken.

Titel haben die Werke von Yevgeniya Safronova alle nicht. Sie möchte den Betrachtern keine Vorgaben machen, sondern man soll sich vorbehaltlos auf ihre Strukturen einlassen.

Auswahl aus 15 Jahren Malerei

Maik Wolf hat eine kleine Auswahl aus 15 Jahren Malerei für die Ausstellung zusammengestellt und hat sich dabei ganz auf Architektur und Landschaft konzentriert. Er arbeitet gerne in großformatigen Bilderserien, die sich um bestimmte Formen und Themen drehen. In einem der älteren Bilder bevölkern skurrile Gebilde eine weite Landschaft, die in ein rötliches Licht getaucht ist und den Betrachter in die Bildtiefe entführt.

In den neueren Werken stehen meist Häuser oder hausartige Gebilde im Mittelpunkt. Sie sind oft in phantastischen Landschaften mit tief liegendem Horizont platziert. Einige der Bilder erinnern, auch wegen der Aufschriften, an asiatische oder amerikanische Städte, wie man sie zu kennen glaubt. In vielen Bilder verwandeln sich die architektonischen Formen aber in fast surrealen Strukturen, die sich immer mehr von gebauter Architektur entfernen. Wenn man sich seine Bilder ganz aus der Nähe anschaut, lösen sich die wieder erkennbaren Formen oft in eine ausdrucksstarke Malerei auf.

Zwei unterschiedliche Positionen harmonisch vereint

Der Ausstellung gelingt es, zwei völlig unterschiedliche künstlerische Positionen harmonisch miteinander zu verbinden. Die so verschiedenen Werke haben alle genügend Raum, um ihre Wirkung zu entwickeln. Da merkt man sofort, dass sich Yevgeniya Safronova und Maik Wolf schon in der Vorbereitung auf ein stimmiges Hängungskonzept geeinigt haben. Schade, dass man dies derzeit nicht direkt erleben kann.

„Kunst ist, wenn auch nur virtuell, lebendig“, sagt Jutta Laurinat. „Und wenn es wieder geht, öffnen wir die Ausstellung sofort.“ Bis zum 7. März können wir hoffen.

> Die Flottmann-Hallen haben zum ersten Mal einen kurzen Film gedreht. In dem knapp zwei Minuten langem Video wird ein kleiner Eindruck vom Aufbau der Ausstellung gezeigt.

> Beide Künstler stellen sich mit einem kurzen Statement vor. Und der Film dokumentiert einen Blick in die fertige Ausstellung.

> Zu sehen ist er über die Homepage der Flottmann-Hallen: www.flottmann-hallen.de