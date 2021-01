Basketballerinnen des Herner TC droht zweiwöchige Quarantäne

Muss nach dem positiven Corona-Test im Umfeld der Mannschaft mit seinem Team am Samstag auf jeden Fall pausieren. Die Partie am Sonntag steht noch auf der Kippe: Marek Piotrowski, Trainer des Herner TC.

Herne Nach einem positiven Corona-Test im Umfeld des Herner TC, stehen auch die nächsten Spiele auf der Kippe. Testergebnisse erst am Wochenende.

Drei Monate lang ging alles gut, am späten Donnerstagabend aber gab es nach dem obligatorischen Schnelltest eine schlechte Nachricht aus dem Lager der Herner Basketballerinnen. Eine Person aus dem Team oder dem Umfeld wurde positiv auf SARS-CoV 2 getestet.

Alle Spielerinnen, Trainer und Betreuer mussten als Kontaktpersonen ersten Grades sofort in die häusliche Isolation, das für Freitag angesetzte Bundesligaspiel in Osnabrück wurde noch in der Nacht abgesagt und bereits für den 17. Februar neu terminiert.

Ob auch das Sonntagsspiel bei den GISA Lions Halle verlegt werden muss, entscheidet sich erst nach Vorliegen der noch am Donnerstag abgenommenen PCR-Testung. Erwartet wird es an diesem Wochenende.

Notfalls auch ohne Vorbereitung nach Halle

Sollte das Ergebnis negativ sein und noch am Samstag kommen, würde sich der gesamte HTC-Tross erneut einem Schnelltest unterziehen und gegebenenfalls auch ohne Spielvorbereitung in Halle antreten.

Bestätigt sich der Verdacht jedoch, verfügt das Gesundheitsamt Herne für alle direkten Kontaktpersonen eine 14-tägige Quarantäne. Somit könnten auch die Heimspiele gegen Marburg (27.1.) und Wasserburg (30.1.) nicht wie geplant stattfinden.

Trainer fürchtet Verlust des Spiel-Rhythmus

„Dann verlieren wir komplett unseren Rhythmus“, befürchtet Trainer Marek Piotrowski. „Aber noch ist alles Spekulation. Hoffen wir, dass sich die Infektion nicht bestätigt und wenn doch, dass es keinen schweren Verlauf gibt und sich niemand angesteckt hat.“

