Renaturierung Bauarbeiten am Hüller Bach in Herne starten im Juli

Herne/Bochum. Die Baumaßnahmen am Hüller Bach in Wanne-Eickel nehmen Fahrt auf. In Kürze starten die Bauarbeiten. Diese Straßen sind betroffen.

Die Umgestaltung des Hüller Bachs in Herne schreitet weiter voran. Wie die Emschergenossenschaft mitteilt, wurde im anstehenden fünften Bauabschnitt der Bauauftrag vergeben. Er sehe den Bau des neuen Abwasserkanals parallel zum Hüller Bach auf einer Länge von knapp 2600 Metern vor.

Im Vorfeld der Baumaßnahmen sei bereits mit Rodungen und der Untersuchung auf Kampfmittel begonnen worden, so die Emschergenossenschaft. Die Arbeiten für den Bau des neuen Abwasserkanals am Hüller Bach fänden zwischen Hofstraße in Wanne-Eickel und der Straße Hordeler Mühle in Bochum statt. Dabei seien folgende Straßen betroffen, an denen größere Baugruben für den Vortrieb erstellt würden beziehungsweise als Zufahrt zu den Baugruben dienten: Im Lakenbruch, Hundsweide, Gustavstraße bis in Höhe des Pumpwerks Herne-Hordeler Mühle in Herne, auf Bochumer Stadtgebiet Günnigfelder Straße und Hüller-Bach-Straße in Höhe des Hüller Bachs, Berthastraße und Hordeler Mühle.

Letzter Bauabschnitt für den Abwasserkanal

Der zukünftige Baustellenverkehr erfolge überwiegend über die genannten Straßen. Mit den Vorarbeiten, darunter die Kampfmittelsondierungen, sei bereits begonnen worden. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen im Juli beginnen, sie dauerten bis Anfang 2022. Bis Ende 2021 soll der Hüller Bach dann abwasserfrei sein.

Bei dem fünften Bauabschnitt handele es sich um den letzten Bauabschnitt für den neuen Abwasserkanal parallel zum Hüller Bach. 2021 folge die Anbindung der seitlichen Zuläufe an den neuen Sammler. Dazu gehörten unter anderem die Umschlüsse am Pumpwerk Herne-Königsgrube, Herne-Hordeler Mühle und die Anbindung des Pumpwerks Herne-Röhlinghausen an den neuen Kanal.