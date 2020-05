Berühmter Herner startete Karriere in legendärem Musikclub

Herne. In einem legendären Musikclub in Herne-Mitte begann nach dem Zweiten Weltkrieg die Karriere eines berühmten Herners. Wer war dieser Mann?

In Herne gab es direkt nach dem Zweiten Weltkrieg einen legendären Musikclub. An der Bahnhofstraße 11, direkt an der Ecke zur Kirchhofstraße, feierten die britischen Soldaten – deutsche Gäste hatten dort keinen Zutritt.

In der nächsten Folge unserer Reihe „Herne Historisch“ beschäftigen wir uns mit einem Herner, der dort seine Karriere begann, die ihn weltweit berühmt machte.

Wir fragen: Wie hieß der Club, in dem heute der Internet-Anbieter Unitymedia ein Ladenlokal hat? Und wichtiger: Wie hieß der bekannte Herner? Kleiner Tipp: Er ist schon lange verstorben, kommende Woche hätte er einen runden Geburtstag gefeiert. Antworten, gerne auch Anekdoten von Weggefährten: redaktion.herne@waz.de.