Betrunkener Herner wollte mit dem Auto vor Polizei flüchten

Ratingen/Herne. Erst stritt er sich mit Männern vor einem Fast-Food-Restaurant, dann wollte er betrunken flüchten: Die Polizei nahm einen Herner (50) mit.

Die Polizei hat in Ratingen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants einen betrunkenen Autofahrer aus Herne dem Verkehr gezogen.

Gegen 19.50 Uhr, so teilte die Polizei am Montag mit, ist die Polizei am Samstagabend von Zeugen zu einem Fast-Food-Restaurant an der Kaiserswerther Straße in Ratingen-Tiefenbroich gerufen worden, weil sich auf dem angrenzenden Parkplatz mehrere Männer lautstark stritten. Als die Polizei eintraf, musste sie sechs Menschen voneinander trennen. Dabei stellten die Beamten fest, dass einer der Beteiligten, ein Herner (50), unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Doch nicht nur das: Es stellte sich heraus, dass der Mann in seinem betrunkenen Zustand versucht hatte, vor dem Eintreffen der Polizei mit seinem Auto von dem Parkplatz zu fliehen; das wurde jedoch von den anderen Beteiligten verhindert.

Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand: Es ergab sich ein Wert von über 1,3 Promille. Die Konsequenzen für den 50-Jährigen: Er musste mit zur Polizeiwache in Ratingen, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.