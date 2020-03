Großbrand in Herten an der Stadftgrenze zu Recklinghausen: Die Rauchwolke ist weit zu sehen.

Großbrand Baumarkt-Lager in Herten brennt – Rauchwolke auch in Herne

Herten/Herne. Feuer in Herten: Wegen eines Großbrandes werden Bewohner unter anderem von Herne gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wegen eines Brandes in Herten warnt die Feuerwehr auch in umliegenden Städten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. So schlug die Warn-App NINA am Sonntagmorgen gegen 7.41 Uhr auch in Herne Alarm.

Das Feuer sei im Bereich Hertener Mark aufgebrochen, heißt es in der Warnmeldung. Dort brennt in einem Gewerbegebiet neben östlich der Halde Hoppenbruch ein Baumarkt-Lager. Auch die Herner Feuerwehr ist bei dem Großbrand im Einsatz. Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Kreis Recklinghausen.

Da es zu „Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag komme, sollten betroffene Anwohner die Fenster schließen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten derzeit nicht ausgeschlossen werden. (mit dpa)