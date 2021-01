Bürgerfunker erinnert an Berühmtheiten seiner Heimat Herne

Friedrich Lengenfeld wird in einer "Träumerei" von Heinz Rühmann (Bild) an die Stätten seiner Kindheit geführt. Der Bürgerfunker hat ein Hörstück verfasst.

Herne. Friedrich Lengenfeld ist bekannt für das Satiremagazin "Panoptikum". In einem Hörstück schlägt er ein Museum für Herner Prominente vor.

Der Bürgerfunker Friedrich Lengenfeld ("Panoptikum") träumt in einem achtminütigen Audio-Stück von einem Museum als Ruhmeshalle für die großen Söhne und Töchter der Stadt.

"Hall of Fame" für bekannte Herner und Wanne-Eickeler

Er wird im Traum von Heinz Rühmann an die Stätten seiner Kindheit in Wanne geführt und er erinnert sich an weitere berühmte Menschen, die in Wanne-Eickel und Herne gelebt haben: Ernst Schröder und Fred Endrikat in Wanne-Eickel sowie Kurt Edelhagen in Herne. Die Verbindungen von Edelhagen mit Caterina Valente, Silvio Franceso und Peter Alexander werden skizziert. Auch Rudi Cerne, Jürgen Marcus und Andrea Jürgens tauchen im Traum auf. Jürgen von Manger und Tana Schanzara runden den Kreis der Anwärter auf die „Hall Of Fame Herne-Wanne-Eickel“ ab.

Der Audio-Beitrag "Meine Kindheit in Wanne-Eickel" ist eingestellt in die Mediathek der Bürgermedienplattform bei NRWision.de. Von der dortigen Redaktion wurde er für die „Tipps der Woche“ vorgeschlagen und hat bereits bei den „Top 40“ einen vorderen Platz der am meisten aufgerufenen Beiträge erreicht.