Bundesvorsitz: Merz und Laschet bei der Herner CDU vorn ​

Herne. Bei einer digitalen Diskussion der Herner CDU mit Mitgliedern hat der Vorsitzende Timon Radicke zu einer Probeabstimmung eingeladen.

Bei einer Probeabstimmung der Herner CDU lagen am Donnerstag Friedrich Merz und Armin Laschet nahezu gleich auf. Das berichtet der Herner Kreisvorsitzende Timon Radicke nach einer von ihm initiierten digitalen Diskussionsrunde mit Mitgliedern über den CDU-Bundesvorsitz. Norbert Röttgen landete dabei leicht abgeschlagen auf dem dritten Platz.

In der gut 90-minütigen Diskussion wurde jeder der drei Kandidaten einzeln betrachtet und ein Für und Wider besprochen. „Mir war es wichtig, ein Meinungsbild an der Parteibasis zu erhalten“, so Radicke, der als Delegierter des Kreisverbandes Herne am Samstag stimmberechtigt sein wird.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die größte Herausforderung sieht Radicke auf die Partei aber erst nach dem Parteitag zukommen: „Die große Frage wird sein, wer sich auch nach einer Niederlage in den Dienst unserer Partei stellt. Nach der Wahl am Samstag müssen wir schnell die Reihen schließen und uns auf die anstehenden Landtagswahlen und den Bundestagswahlkampf konzentrieren", so Radicke. "Dann gibt es kein Laschet- oder Merz-Lager mehr, dann gibt es nur noch die CDU Deutschlands."

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.