Handel Click and Collect in Herne: Auch diese Händler machen mit

Herne. Viele Händler in Herne bieten ihre Ware zum Bestellen und Abholen an. Die Verbraucherzentrale erklärt, worauf Kunden achten müssen.

Einen Pullover oder Akkuschrauber im Internet bestellen und erst beim Abholen im Geschäft bezahlen: Die Shopping-Alternative "Click and Collect" ist während des Lockdowns beliebt geworden. Doch welche Art von Vertrag schließen Kunden dabei ab? Wie steht es um das für Onlinekäufe übliche Widerrufsrecht? Bianca Pilath von der Verbraucherzentrale NRW in Herne hat Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die neue Verkaufsform.

Widerrufs- und Rückgaberecht: Das müssen Kunden in Herne wissen

Kaufen Kunden in Herne ein Produkt in einem Online-Shop, können sie von dem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen und die Ware ohne Angabe von Gründen wieder zurückgeben. Die weiteren Umstände des Vertragsschlusses, wie beispielsweise die Abholung im Laden oder auch die Bezahlart, spielen dabei keine Rolle, sagt Bianca Pilot von der Verbraucherzentrale in Herne. "Fällt die endgültige Kaufentscheidung allerdings erst bei der Abholung, besteht kein Widerrufsrecht." Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn die Ware über die Internetseite nur reserviert wird, der eigentliche . Bestellte Artikel einfach nicht abzuholen gilt nicht als Widerruf.

In den allermeisten Fällen können Kunden die Sachen einfach wieder im Geschäft abgeben. Alternativ sei es aber auch möglich, die Produkte per Paketdienst zurückzusenden, heißt es von der Verbraucherzentrale. Die Kosten der Rücksendung trägt dann jedoch grundsätzlich der Kunde – es sei denn, der Händler bietet an, die Rücksendekosten zu übernehmen.

Click and Collect: Auch diese Händler bieten den Abholservice in Herne an

Frank Thiel, Inhaber des Sonderpreis-Baumarkts in Herne, versucht durch ein zumindest einen kleinen Teil der laufenden Kosten zu erwirtschaften. Kunden können das gesamte Baumarkt-Sortiment online unter sonderpreis-baumarkt.de oder telefonisch unter 02323 9463855 reservieren und in dem Markt an der Castroper Straße abholen. Das Geschäft ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Artikel des täglichen Bedarfs wie Brennstoffe, Tierbedarf oder Drogerieartikel benötigen keine Reservierung.

Der Autoteileshop von Reifen Stiebling bietet für Privatkunden ebenfalls einen Abholservice an. Nach vorheriger telefonischer Bestellung (02323 496327) können Autobatterien, Scheibenwischer und Frostschutzmittel am Hölkeskampring abgeholt werden. Der Einbau der Teile sowie Reparaturen sind in der angeschlossenen Kfz-Werkstatt möglich. Auch Dachboxen, Skiträger und Fahrradträger liegen im Herner Lager zum Verkauf oder zur Miete bereit und können online unter dachboxen-stiebling.de bestellt werden.

Das Team von Elektro Schmäring & Co steht seinen Kunden weiterhin unter den Telefonnummern 02325 71667 und 02325 53535 sowie per E-Mail an faschmaering@arcor.de zur Verfügung. Der Verkauf sowie die Lieferung, Montage und Reparatur von Elektro- und Haushaltgeräten laufe wie gewohnt weiter, so Inhaber Horst Schmäring. Eine Beratung ist sowohl am Telefon, als auch vor Ort an der Ladentür (Kurhausstraße) oder bei den Kunden daheim möglich.

Hubertus Crom, Inhaber des Textilhauses Klassen & Koch, bietet Wohntextilien aller Art sowie Mode und Wäsche für Damen und Herren zum Bestellen und Abholen an. Die Gardinen, Sofatextilien und Kleidungsstücke können unter 02323 64029 oder 0172 6092095 sowie per E-Mail an klassenundkoch@t-online.de reserviert werden. Die Abholung und Bezahlung (bar oder mit EC-Karte) erfolgt anschließend in dem Geschäft an der Mont-Cenis-Straße in Sodingen.

