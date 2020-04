Corona: 20.000 Schutzmasken aus Luzhou in Herne eingetroffen

Die Hilfslieferung, die Hernes chinesische Partnerstadt Luzhou vor wenigen Tagen auf den Weg gebracht hatte, ist in Herne angekommen.

Oberbürgermeister Frank Dudda und Holger Stoye, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, konnten die Pakete mit insgesamt 20.000 Schutzmasken in Empfang nehmen. Die Masken sollen in den kommenden Tagen im Herner Gesundheitsbereich verteilt werden.

Die Kisten waren nicht nur mit dem Satz „Trotz der geografischen Entfernung besteht eine Partnerschaft, die stärker als Metall und Stein ist“, versehen, Luzhous Bürgermeister Yang Linxing hat auch einen Brief an Hernes OB geschrieben, in dem es sinngemäß heißt: Während unserer Kampfes gegen Covid 19 haben wir eine mitfühlende Botschaft und medizinische Ausrüstung aus Herne erhalten. Dieser Ausdruck der Freundschaft wird von den Menschen in Luzhou sehr geschätzt. Da die Situation in Herne nun sehr verstörend sei, wolle man sein Mitgefühl ausdrücken. Man hoffe, dass die Masken, die nun Luzhou geschickt habe, den Menschen in Herne helfen werden. Linxing hofft, dass man die Herner Freunde nach dem Auslöschen der Seuche wieder in Luzhou begrüßen kann.

Hernes OB bedankt sich für die Hilfslieferung: In der Notsituation sei es gut zu wissen, dass man mit Luzhou einen starken Partner an seiner Seite habe, der Herne mit Schutzmaterial versorge. Es seien Krisenzeiten wie diese, die zeigen, wie wichtig Städtepartnerschaften sind. Die Zusammenarbeit von Luzhou und Herne trage. Besser könne man eine gelebte Städtepartnerschaft nicht darstellen.