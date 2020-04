Corona: Alte Drogerie Meinken gibt Alkohol an Apotheken ab

In Zeiten der Corona-Krise und knapper Desinfektionsmittel will die Kornbrennerei Eicker & Callen/Alte Drogerie Meinken helfen. Der Cranger Spirituosenfachhandel mit Brennerei hat mehrere Hundert Liter Neutralalkohol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln aus eigenen Beständen an Apotheken unter anderem in Herne abgegeben, sagt Inhaber Peter Meinken.

Thomas Callen (l.) und Peter Meinken. Foto: Rainer Raffalski / WAZ FotoPool

Viele Liter aus dem hauseigenen Tanklager der Kornbrennerei Eicker & Callen/Alte Drogerie Meinken seien - auch dank der Unterstützung von Thomas Callen – gespendet oder zum Selbstkostenpreis abgegeben worden.

Mit dieser Hilfeleistung des Unternehmens von der Hauptstraße 414 an die Apotheker wolle das Unternehmen seinen Beitrag in der Corona-Krise leisten. Auf der Facebook-Seite der Alten Drogerie heißt es dazu noch: „Wir stehen zusammen im Ruhrgebiet.“