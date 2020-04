Corona: Erster Herner Christopher Street Day wird verschoben

Herne. Eigentlich sollte im Juni der erste CSD in Herne stattfinden. Aufgrund des Coronavirus ist er nun ins nächste Jahr verschoben worden.

Eigentlich sollte am 20. Juni der erste Christopher Street Day (CSD) in Herne stattfinden. Doch das Coronavirus macht den Veranstaltern vom Queeren Jugendforum Herne/ Wanne-Eickel des Stadtteilzentrums Pluto einen Strich durch die Rechnung.

„Wir mussten ihn leider für dieses Jahr absagen“, sagt Mitorganisatorin Elena Franz. „Wir denken nicht, dass es im Juni schon wieder möglich ist, mit solchen Massen zusammenzukommen.“ Sollte jedoch wider Erwarten das Virus abklingen, überlege das Team wenigstens eine Demo „im Kleinen“ zu veranstalten. „Aber da müssen wir jetzt erst einmal abwarten“, so Franz.

Nicht abgesagt, sondern verschoben

Allerdings soll der CSD nicht komplett ausfallen, sondern lediglich verschoben werden. Neues Datum: „Im Sommer 2021.“ Denn schon jetzt hatte das Team viel Arbeit in den CSD gesteckt. 15 bis 20 Personen arbeiteten regelmäßig an den Vorbereitungen, so Franz. Im ganzen Team seien bis zu 35 Leute beteiligt.

Der CSD ist ein Demonstrationstag für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender-Personen. In einigen Städten Deutschlands findet er seit vielen Jahren statt. In Herne wurde er durch das Jugendforum Herne/ Wanne-Eickel des Stadtteilzentrums Pluto ins Leben gerufen.