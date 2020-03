Corona Herne: Sebel trifft mit "Zusammenstehn" den Nerv

Ein paar Konzerte hatten sie noch gespielt, dann musste Stoppok seine Tour abbrechen. Und mit ihm Sebel, der als Sideman mit dem Essener Deutschrocker unterwegs war. Der in Wanne-Eickel geborene und heute in Recklinghausen lebende Musiker hatte den Koffer noch nicht ausgepackt, da wurde ihm klar, "dass da gerade was passiert, was krass wird". Er setzte sich ans Klavier und schrieb seinen Song zur Corona-Krise. Gerade mal zwei Wochen ist das her, und seitdem geht "Zusammenstehn" bei Youtube durch die Decke.

Überrascht vom Erfolg des Songs

Damit habe er überhaupt nicht gerechnet, erzählt der Singer-Songwriter Sebel alias Sebastian Niehoff am Telefon, und das sei auch überhaupt nicht seine Absicht gewesen. "Das war ein schnelles Gefühl, das da raus musste." Genauso so schnell sei ihm aber klar gewesen, "dass ich keine Lust habe, dass alleine durchzuziehen". Der 39-Jährige forderte andere Musiker und Sänger über einen Facebook Post auf, sich an diesem „kleinen“ Lied - nur er und sein Klavier - zu beteiligen.

"Was die nächsten Tage passierte, war überwältigend", fasst Sebel die Reaktionen zusammen. Sein Video „Zusammenstehen“ wurde zwei Millionen mal aufgerufen, der Facebook-Post über 3000 Mal geteilt. Sebel: "Der Song traf anscheinend genau den Nerv der Zeit und sprach unzähligen Menschen aus der Seele." Der Refrain macht Mut: "Wir können etwas schaffen, wenn wir als Mensch das Große und Ganze sehn", heißt es da, "in den Kampf gehen gegen das Virus, weil wir alle zusammenstehn".

Musiker schicken ihre Aufnahmen

Seitdem schicken ihm Musiker und Sänger ihre Aufnahmen aus ihren Homestudios. In seinem Studio in Recklinghausen baut der Multiinstrumentalist, Produzent und Songschreiber sie in das Projekt ein und lässt das Klavierstück zu einem bombastischen Werk reifen, in dem Dudelsack, Streicher, Kinderchor, Saxophon, E-Gitarre und mittlerweile über 150 Künstler und Hobbymusiker einen Part bekommen. An die 50 Sänger und Sängerinnen, Prominente und Gelegenheitssänger, sollen sich irgendwann die Zeilen des gefühlvollen Stückes teilen und gemeinsam über den „Zusammenhalt“ der Gesellschaft singen. Technisch sei dies kein Problem, versichert Sebel, der jeden Beteiligten einbauen will.

Wie das funktionieren kann, zeigt das Video "Insieme", das in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Riccardo Doppio, ein Singer-Songwriter aus dem Ruhrgebiet, und die Sängerin Ilenia aus Italien singen den Text auf Italienisch, neben Sebel am Klavier spielt der Cellist Niklas Hardt. Fünf Stunden nach Veröffentlichung wurde das Lied bereits im italienischen Fernsehen und Radio gespielt, berichtet Sebel. Ein Song auf Englisch ist in Vorbereitung und soll noch am Montag, 30. März, bei Youtube veröffentlicht werden. Und sogar in die ARD-Primetime hat es Sebel mit seinem Song geschafft: In der Sendung "Hart aber fair" am Montagabend (30. März, 2015 Uhr, ARD) mit Frank Plasberg wird "Zusammenstehn" vorgestellt.

Der Song auf Youbtube

