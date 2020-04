Corona Herne: Stadtbibliothek setzt nun auf digitale Medien

Wenn das letzte ausgeliehene Buch gelesen und die Stadtbibliothek immer noch geschlossen ist, wird in diesen Tagen die "OnleiheRuhr" zur Alternative: Lesen auf dem Tablet, Smartphone oder PC. Bibliotheksleiterin Ingrid von der Weppen und ihr Team haben darüber nachgedacht, wie sie die Ausleihe digitaler Medien bekannter und attraktiver machen können und an einigen Schrauben gedreht.

Website wird bestückt

Wie ihre Kolleginnen arbeitet Ingrid von der Weppen derzeit teilweise in der Bibliothek und teilweise zu Hause. Einige Mitarbeiterinnen helfen in anderen Fachbereichen aus. Zu tun bleibt genug mit Mails und Telefonaten, außerdem wird die Homepage bestückt, unter anderem mit einer Linkliste zu digitalen Kultur- und Bildungsangeboten wie virtuellen Museumsrundgängen, Konzerten und Vorlesestunden.

"Mit Koffern und Taschen" hätten sich die Leserinnen und Leser noch während der Notöffnung mit Literatur versorgt, berichtet die Bibliotheksleiterin. "Lehrerinnen haben für ihre Schüler kistenweise Bücher mitgenommen." Am 19. März war dann Schluss: Beide Büchereien blieben geschlossen. Anlass für ein paar Anpassungen im täglichen Betrieb. "Wir haben jetzt die Onleihe auch für Kinder geöffnet", nennt Ingrid von der Weppen ein Beispiel. Vorher lag das Mindestalter für die digitale Ausleihe bei zwölf Jahren.

Ausweis per Mail beantragen

Aber auch Erwachsenen kommt die Bücherei entgegen. Ausweise, die jetzt ablaufen, werden bis zum 30. April kostenfrei verlängert, wenn sich die Inhaber per Mail oder Telefon bei der Stadtbibliothek melden. Dann kann auch überprüft werden, ob der Ausweis noch gültig ist.

Wer bisher noch gar nicht bei der Stadtbibliothek angemeldet war, kann ebenso unkompliziert seinen ersten Ausweis per Mail beantragen. Damit können dann E-Books, Hörbücher und andere digitale Medien ausgeliehen werden, bis zum 30. April ist das ebenfalls kostenfrei. Die Stadtbibliothek hoffe darauf, diese Nutzer danach halten zu können, sagt Ingrid von der Weppen. Der Ausweis kostet für das gesamte Jahr regulär 15 Euro, Kinder bis 18 Jahre zahlen gar nichts.

7000 Zeitungen und Zeitschriften

Per OnleiheRuhr haben die Nutzer Zugriff auf 33.000 digitale Medien. In der vergangenen Woche ist das Angebot nun noch einmal um 7000 Zeitungen und Zeitschriften erweitert worden. Möglich macht es ein Testzugang der Bibliothek zum "Pressreader" mit seinen internationalen Medien aus 150 Ländern in 60 Sprachen, vom Nachrichtenmagazin bis zum Spezialheft für Kochen oder Computer. "Das ist auch für ausländische Bürger ganz attraktiv", sagt Ingrid von der Weppen. Erst einmal bis zum 10. Mai steht den Lesern das neue Angebot zur Verfügung. Auch dafür wird ein Büchereiausweis gebraucht.

"Wir sehen an den Mails, wie dankbar die Leser sind", freut sich die Bibliotheksleiterin, dass das neue Angebot so gut angenommen wird. Was sich auch an den Zahlen ablesen lasse: Während Anfang März 732 Medien per Onleihe ausgeliehen wurden, zählte die Bibliothek drei Wochen später bereits 1200 Entleihen.

Kein Lernort für Schüler

An Grenzen stößt die Stadtbibliothek allerdings als Lernort für Schülerinnen und Schüler. Diese trafen sich sonst zum gemeinsamen Lernen vor dem Abi. "Wir hätten gerne wieder die langen Lernnächte angeboten", sagt Ingrid von der Weppen. "Das kippt jetzt hinten rüber."

Mehr Infos

>>> Mehr Informationen auf der Homepage der Stadtbibliothek: https://www.herne.de/Kultur-und-Freizeit/Kulturelle-Bildung/Stadtbibliothek/

>>> Telefonisch erreichbar ist die Stadtbibliothek am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr unter 02323 / 16 - 2801 oder per Mail an stadtbibliothek@herne.de.

>>> Zum Welttag des Buches veranstaltet die Stadtbibliothek einen Malwettbewerb unter dem Motto „Schenkt uns ein Bild!“. Kinder malen ein Bild zu ihren Lieblingsgeschichten oder Lieblings-Buchhelden und schicken es per E-Mail oder per Post (bis 23. April): Stadtbibliothek Herne, Willi-Pohlmann-Platz 1, 44623 Herne, oder stadtbibliothek@herne.de. Name, Anschrift, Alter und Titel des Buches / Geschichte nicht vergessen. Es gibt Preise und die schönsten Bilder werden ausgestellt.