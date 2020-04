Corona: "Herne steht zusammen" freut sich über Zuspruch

Herne. Fast 1000 Helfer engagieren sich in der Facebookgruppe "Herne steht zusammen". In der Kreuzkirchengemeinde werden jetzt Corona-Tüten gepackt.

Die Menschen rücken – bildlich gesprochen – während der Corona-Krise näher zusammen. Freiwillige Helfer melden sich, um Alte und Kranke zu unterstützen und damit zu schützen. Gebündelt wird dieses Engagement in der Facebookgruppe „Herne steht zusammen – Coronahilfe“, die mittlerweile fast 1000 Helfer hat, die einkaufen, Gassi gehen oder Rezepte abholen. Obwohl sich schon viele Hilfesuchende gemeldet haben, wissen immer noch nicht alle von dem Angebot. Ein Teil der Risikogruppe sei über die sozialen Netze schwer zu erreichen.

Immer noch Ältere draußen unterwegs

„Wir sehen mit Besorgnis, dass immer noch viele Ältere unterwegs sind“, sagt Melanie Bödeker, die Gründerin der Gruppe "Herne steht zusammen". „Deshalb überlegen wir, wie wir diese Menschen erreichen.“ Das Team habe Flyer drucken lassen, die die Mitstreiter in Apotheken und Geschäften auslegen. Auch die St. Elisabeth Gruppe haben sie angeschrieben, um zu fragen, ob sie in den Häusern ihre Flyer auslegen dürfen. „Da haben wir leider noch keine Antwort erhalten.“ Erfolgreicher war der Kontakt zur HGW. Dort will man die Flyer auslegen.

Einige ständen dem kostenlosen Angebot etwas skeptisch gegenüber. Manche hätten Angst, Geld herauszugeben. „Wir erklären oft erst einmal, wer wir sind und was wir tun“, sagt Melanie Bödeker. Wenn feststeht, welcher Helfer einen Mitbürger unterstützt, wird diesem zunächst der Name des Helfers genannt. „So wissen sie, wer sich bei ihnen meldet.“ Die Engagierten versuchen darüber hinaus zu sensibilisieren: „Wir sagen ihnen, dass sie bitte niemanden in die Wohnung lassen sollen und unter keinen Umständen Bankkarten oder Pins herausgeben sollen.“

Helfer strecken beim Einkauf das Geld vor

Die Sorge um das Geld nehmen sie den Suchenden ebenfalls: Denn, die Helfer gehen in Vorkasse einkaufen. „Nach dem Einkauf rufen sie an und geben durch, wie viel sie bezahlt haben und wann sie die Einkäufe vorbeibringen.“ Damit die Übergabe kontaktlos stattfinden kann, wird das Geld in einen Umschlag vor die Tür gelegt und die Helfer stellen dort im Gegenzug die Taschen ab. Zahlreiche Herner haben das Angebot bereits in Anspruch genommen. „Schön ist, dass manche Helfer schon häufiger für die gleiche Person unterwegs waren“, freut sich Melanie Bödeker. Manche fragen nach einer bestimmten Person. „Es wäre schön, wenn die Kontakte nach der Krise bestehen bleiben.“

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Menschen aus der Risikogruppe – ab 60 Jahren, mit Immunschwächen oder sonstigen schweren Erkrankungen. Zunehmend melden sich aber Alleinerziehende bei der Gruppe. Kinder dürften teilweise nicht mehr mit in die Geschäfte und die Alleinerziehenden haben keine Möglichkeit, einkaufen zu gehen. „Das ist nicht gut durchdacht. Da helfen wir natürlich gerne.“

Melanie Bödeker ist überwältigt vom großen Zuspruch für die Gruppe. Herner Vereine wie der HEV oder der Baukauer Turnclub unterstützen sie ebenso wie die Caritas und die Politik. „Wir haben Herner Firmen und Restaurants mit in die Gruppe aufgenommen, um eine Übersicht zu geben, wer beispielsweise Essen liefert.“ Schließlich müsse man sich gegenseitig unterstützen in der Krise.

Pfarrer fährt "Corona - Tüten" aus

Inspiriert vom Engagement von „Herne steht zusammen“ hat Pfarrer Kornelius Heering von der Kreuzkirchengemeinde in Herne-Mitte, der selber als Helfer in der Gruppe aktiv ist, nun die „Corona-Tüten“ ins Leben gerufen. Diese enthalten wichtige Lebensmittel und werden an Hilfsbedürftige verteilt. Finanziert wird das Ganze über „Tüten-Patenschaften.“ Melanie Bödeker freut sich darüber sehr: „Ich bin mega begeistert und total sprachlos.“

Mehr Infos zur Coronahilfe

>>> Die Gruppe „Herne steht zusammen - Coronahilfe“ findet sich bei Facebook.

>>> Helfer und Suchende erreichen die Engagierten von 9 bis 18 Uhr (Montag bis Freitag) über die zentrale Nummer 0173 898 64 57.

>>> Wer die Aktion der Kirchengemeinde unterstützen möchte, spendet unter dem Stichwort „Corona-Tüte“ an Kreuzkirche Herne, Spendenkonto DE72 4325 0030 0001 0143 31. Eine Tüte kostet zehn Euro.

>>> In einem Youtube-Video zeigt Pfarrer Heering, was in der Tüte steckt: https://m.youtube.com/watch?v=lkJxHGgHBUM&feature=share