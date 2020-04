Corona: Herner Ergotherapie-Praxis bietet Videotherapie an

Herne. Um sich und ihre Patienten zu schützen, bietet eine Ergotherapeutin in Herne Videotherapien an. Bei den Patienten kommt die Option gut an.

Barbara Neumann reagierte schnell, als die Spitzenverbände der Krankenkassen neue Regelungen für den Heilmittelbereich verkündeten: Seit dem 18. März sind für den Zeitraum der Krise telemedizinische Leistungen wie Videobehandlungen für therapeutische Praxen erlaubt. In ihrer Ergotherapiepraxis in Eickel hat Barbara Neumann damit bereits gute Erfahrungen gesammelt.

„Onlinedienste der Ärzte wie ,sprechstunde online‘ stellen den Zugang für Coronazeit kostenlos zur Verfügung“, erklärt Barbara Neumann begeistert. „So können wir mit unseren Patienten über ihren häuslichen Laptop per Internet in Verbindung treten – einfach und schnell“ und vor allem kontaktlos. Der Vorteil des bestehenden Systems sei, dass alle Vorgaben bereits geklärt sind: der Datenschutz gewährt, die Zugänge erprobt. „Es ist zwar logistisch eine Herausforderung, aber wir organisieren es so, dass es in den Alltag passt.“

Viele Patienten zeigen Solidarität

Ihr Team ziehe super mit und stelle teils eigene Rechner zur Verfügung. Bei den Patienten komme diese Option gut an: „Wir haben zunächst unseren Bestandskunden vorgeschlagen, die Möglichkeit der Videotherapie zu nutzen.“ Das Einloggen sei sehr einfach und der Vorteil liege auf der Hand: „Wir können individuell behandeln und Übungen vormachen.“

Die Ergotherapeutin freut sich über die Solidarität der Patienten. Eine Patientin sagte ihr: „Was haben wir denn davon, wenn die Therapeuten nicht mehr da sind?“ Man müsse sich unterstützen. Auch Neuaufnahmen seien auf diesem Wege möglich. „Viele Patienten sind froh, in der Krise auf sichere Weise ergotherapeutische Hilfe zu bekommen“, sagt Neumann.

Letztere kann ganz unterschiedlich aussehen: Eltern bekommen Tipps, wie sie mit ihren verhaltensauffälligen Kindern (ADHS) in diesen Zeiten zurecht kommen können, Kinder arbeiten an ihrer Konzentration oder verbessern ihr Schriftbild. Erwachsene Patienten mit neurologischen Problemen nach Parkinson oder Schlaganfall leitet die Therapeutin über den Bildschirm an, ihren Beweglich- und Geschicklichkeit zu üben.

Praxis ist für den Ernstfall gerüstet

„Auch für Familien, die ihre dementen Eltern nun den ganzen Tag versorgen müssen, da die Tagespflegen geschlossen sind, haben es nicht einfach.“ Hier kann die Therapeutin helfen, Tagesstruktur und Betätigung zu koordinieren. „Für psychiatrische Patienten ist die Videobehandlung ein Weg aus der Isolation. “Natürlich dürfen Patienten weiterhin in die Praxis kommen. „Wir haben einen hohen Hygienestandard.“

Barbara Neumann sei selber in die Produktion von Stoffmasken eingestiegen. „Die Top-Masken sollen den Krankenhäusern vorbehalten bleiben“, findet sie. Ihr Team sei aber auch für den Ernstfall gerüstet. „Wir haben zwischenzeitlich eigenverantwortlich die Praxis geschlossen, weil es einen Verdachtsfall gab.“ Dieser habe sich glücklicherweise nicht bestätigt. Im schlimmsten Fall könnten Patienten aber weiterhin per Videotherapie behandelt werden. „Wir feiern nächstes Jahr unser 25-jähriges Bestehen und müssen bis dahin diese Krise irgendwie umschiffen.“

Hier finden Sie unsere interaktive NRW-Karte mit allen aktuellen Fallzahlen.