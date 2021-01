Corona: Herner Prinzenproklamation im Autokino im Gysenberg

Im Sommer konnten sich Herner im Autokino im Gysenberg Filme anschauen, im Februar können sie so an der Prinzenproklamation teilnehmen.

Herne. Die Herner Karnevalsgesellschaft verlegt die Prinzenproklamation wegen der Corona ins Autokino. Tickets sind online erhältlich.

Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen: Die 1. Herner Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß-Rot 1953 e.V. (1. HeKaGe) veranstaltet die Proklamation des designierten in diesem Jahr im Autokino im Gysenberg. Dies teilt die HeKaGe in einer Pressemitteilung mit.

Wenn schon wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr Karneval in alt bekannter Form mit Proklamation, Damensitzung und Prunksitzung im Kulturzentrum Herne sowie weiteren , solle wenigstens die Prinzenproklamation in dieser einzigartigen und sicheren Form gefeiert werden.

Tickets für 40 Euro pro Auto erhältlich

Am 5. Februar 2021 sollen auch "einige Karnevalsgrößen wie Bruce Kapusta, der Clown mit der Trompete, Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp, Markus Nowak und unsere Sängerin Angelique" mit dabei sein. Karnevalistischer Tanz von Tanzmajor Ben und Tanzmariechen Emilia sollen das Programm abrunden.

Der Einfahrtspreis beträgt „pro Auto (max. zwei Personen)“ 40 Euro. Der Verkauf der Karten erfolgt ausschließlich online unter LMV-menzel.de/karneval. Beginn ist um 19 Uhr, Einfahrt wird ab 18:15 Uhr gewährt.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.