Corona: Herner Produktion für Handdesinfektionsmittel läuft

Das Chemieunternehmen Ineos hat sein selbstgestecktes Ziel, innerhalb von zehn Tagen zwei Anlagen zur Herstellung von Handdesinfektionsmitteln in Betrieb zu nehmen, nach eigenen Angaben erreicht: Die neue Anlage am Herner Standort ist nach Unternehmensangaben am Wochenende in Betrieb genommen worden.

Herne ist neben Newton Aycliffe in Großbritannien die zweite Anlage, in der Handdesinfektionsmittel produziert werden. Pläne für ein drittes Werk in Frankreich sind in Vorbereitung. Sie läuft rund um die Uhr im Mehrschichtbetrieb. Eine Million Flaschen Hand-Desinfektionsmittel pro Monat soll an den beiden Standorten hergestellt werden, auch kleinere im Taschenformat für den persönlichen Gebrauch. Auch die kostenlose Ausgabe von Handdesinfektionsmitteln an Krankenhäuser habe bereits begonnen.

Neues Produkt hat angesichts der Coronakrise für Ineos Priorität

Sir Jim Ratcliffe, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Ineos: „Ich bin sehr stolz auf das Ineos-Team, das diese beiden großen Produktionsanlagen in wenigen Tagen errichtet hat. Ich glaube, dass diese Handdesinfektionsmittel eine Schlüsselrolle im Kampf gegen das Coronavirus spielen und dazu beitragen, Beschäftigte an vorderster Front im Gesundheitsbereich zu schützen. Sie verdienen jede Hilfe, die wir ihnen geben können.“

Die ersten Behälter mit Handdesinfektionsmitteln sind produziert und wurden schon verteilt. Foto: Chris Auld Photography Ltd

Ineos ist nach eigenen Angaben Europas größter Hersteller der beiden wichtigsten Rohstoffe für Hand-Desinfektionsmittel, Ethanol und Isopropylalkohol. Diese Rohstoffe werden in Grangemouth (Großbritannien) sowie in Herne und Moers hergestellt. Desinfektionsmittel selbst hat der englische Chemie-Riese aber bislang nicht produziert. Da in Europa aber „ein besorgniserregender Mangel an Hand-Desinfektionsmitteln“ bestehe, hatte sich das britische Unternehmen dazu entschieden, die Produktion dafür zu starten und die beiden Anlagen bauen: „Wir können mit den Stoffen umgehen und schnell helfen“, sagte Gerd Franken, Ineos-Geschäftsführer für Europa, vor einigen Tagen zur WAZ.

Das Herner Werk an der Shamrockstraße, in dem 125 Menschen beschäftigt sind, stellt vor allem Isopropylalkohol, aber auch andere Alkohole, für die Industrie her. Hand-Desinfektionsmittel hatte Ineos bislang nicht im Programm. Angesichts der Coronakrise hat das Unternehmen der Herstellung des neuen Produkts nun aber Priorität eingeräumt. Das Unternehmen wolle einfach schnell helfen und das Produkt schnell auf den Markt zu bringen.