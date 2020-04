Corona: Herner Schule stellt Schutzvisiere am 3D-Drucker her

Herne. Ein Lehrer des Haranni-Gymnasiums in Herne stellt zurzeit Schutzmasken an 3D-Druckern her. Diese verteilt er an Praxen und Krankenhäuser.

In vielen Haushalten in Herne werden gerade Atemschutzmasken hergestellt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Genäht oder gebunden – alles ist dabei. Nun kommt eine ganz neue Art der Schutzmaske hinzu: An den 3D-Druckern des Haranni-Gymnasiums entstehen zurzeit Schutzvisiere für Personal und Einsatzkräfte in medizinischen Einrichtungen.

Die Idee und das Design der Maske stammten vom tschechischen 3D-Druck-Pionier Josef Prusa, erklärt Thorsten Wroblewski, Lehrer für Mathematik und Philosophie am Haranni-Gymnasium. Prusa habe diese Methode in Tschechien bereits zertifizieren lassen. Wroblewski fertigt – momentan noch im Homeoffice – pro Tag etwa zwölf Schutzmasken an den beiden 3D-Druckern, die die Schule in Kooperation mit der Fakultät Ingenieurwissenschaften der Ruhr-Uni Bochum und der Universitätsklinik Essen angeschafft hat. Seit diesem Schuljahr werden die 3D-Drucker in der „Maker-AG“ am Haranni-Gymnasium eingesetzt.

Visiere werden an Praxen und Krankenhäuser verteilt

Nun ist die Schule geschlossen, was Wroblewski jedoch nicht davon abhält, die Masken zu fertigen. Vor einer Woche habe er damit angefangen und konnte bereits einige Masken an Arztpraxen in Herne und Essen verteilen. Für die kommenden Tage plane er, sie auch an Castroper und Herner Krankenhäuser zu verteilen. „Ich stelle dem medizinischen Personal die Visiere kostenlos zur Verfügung“, sagt Wroblewski. „Zurzeit ist Schutzkleidung so schwer zu bekommen, ich will damit einfach helfen.“

Hier finden Sie unsere interaktive NRW-Karte mit allen aktuellen Fallzahlen.

Auch für Mitarbeiter von „Essen auf Rädern“ seien solche Visiere eine gute Möglichkeit, um sich zusätzlich zu schützen. Noch druckt der 45-jährige Lehrer, der seit 13 Jahren an der Schule unterrichtet, alleine in seiner Freizeit die Scheiben und befestigt daran ein handelsübliches Gummiband. „Sobald die Schule wieder losgeht, können mir die Schüler der AG wieder dabei helfen“, sagt der Lehrer.

Fach- und Einsatzkräfte aus Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Einrichtungen können sich bei Interesse bei Thorsten Wroblewski unter wroblewski@haranni-gymnasium.de melden.