Corona in Herne: 1000. Maske ist Cranger Kirmes gewidmet

Livia Leichner und Isabell Glagla aus Herne nähen Mund-Nasen-Schutzmasken am laufenden Band. Und zwar umsonst: Wer eine Atemschutzmaske brauche, der bekomme eine. Noch immer herrsche Mangel auf dem Markt, und nicht jeder könne sich eine leisten, sagt die begeisterte Hobby-Näherin Livia Leichner.

Nun hat das Duo seine 1000. Maske in der Corona-Krise genäht. „Da wollte ich etwas Besonderes machen“, sagt Livia Leichner, die Ehefrau von Bürgermeister Erich Leichner (SPD). Kurzerhand stellte sie deshalb eine Cranger-Kirmes-Maske her – weil sie ein großer Fan des Rummels sei.

Diese Maske, sagt sie, bleibe ein Unikat, und verschenkt werde es nicht. Wer weiß: Vielleicht kann sie die Maske ja im Oktober tragen. Die Stadt versucht bekanntlich, die Cranger Kirmes, die wegen des Verbots von Großveranstaltungen für August abgesagt wurde, in den Oktober zu verlegen. Ab diesem Montag gilt in NRW nun eine Maskenpflicht beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen.