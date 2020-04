Corona in Herne: Bürger melden viele Verstöße gegen Auflagen

Die Stadt erhält "etliche Beschwerden" von Bürgern, die auf Verstöße gegen Corona-Auflagen hinweisen. Das erklärt Sigrid Mertens, Leiterin des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt (KOD), auf Anfrage.

Eine konkrete Zahl kann die Verwaltung nicht nennen, aber: "Es werden uns regelmäßig Verstöße gemeldet." Diese Meldungen kämen direkt vom Bürger über die KOD-Leitstelle, aber auch über Hinweise an den Außendienst und das "Corona Telefon" des Gesundheitsamtes sowie über die Polizei, so Mertens.

Bis zu 80 Stadtmitarbeiter unterstützen den KOD

Der KOD kümmere sich um Beschwerden im öffentlichen Raum und in gewerblichen Bereichen. Der Ordnungsdienst sei derzeit mit 16 Mitarbeitern von Montag bis Freitag im Zweischicht-Dienst im Einsatz sowie am Wochenende mit Sonderdienstplan. Hinzu kämen aktuell bis zu 80 Unterstützungskräfte aus anderen städtischen Fachbereichen: "Sie tragen im Außendienst gelbe Westen", so die KOD-Leiterin.

Zurzeit seien 64 dieser Zusatzkräfte von Montag bis Freitag im Einsatz. "Sie kümmern sich ausschließen um die Durchsetzung der Coronaschutzverordnung im öffentlichen Bereich", berichtet Sigrid Mertens. Das Hauptaugenmerk liege dabei auf Spielplätzen, Parkanlagen und Personenversammlungen im Stadtgebiet.

Seit Montag weist der KOD Bürger auch auf die neue Maskenpflicht hin. Man setze auf die Vernunft der Hernerinnen und Herne. Diese hielten sich bisher auch verantwortungsbewusst an die neue Vorgabe, so die erste Bilanz.

