Corona in Herne: Die Entwicklungen vom 6. bis 12. April

Herne. Atemschutzmasken aus China und zwei neue Autokinos – was sich in der vergangenen Woche zum Coronavirus in Herne getan hat. Ein Überblick:

So hat sich die Coronavirus-Pandemie in Herne in der Woche vom 6. bis 12. April entwickelt:

Sonntag, 12. April

13.00 Uhr: Bis Ostersonntag sei in Herne insgesamt bei 100 Personen Covid-19 nachgewiesen worden, teilt die Stadt mit. 50 von ihnen, also genau die Hälfte, seien bereits wieder genesen.

Samstag, 11. April

13.00 Uhr: Insgesamt wurden laut Stadt bisher 97 Menschen in Herne positiv auf Covid-19 getestet. Weiterhin gelten 47 davon wieder als genesen.

10.30 Uhr: Bei allgemeinen Fragen rund um die Corona-Krise hilft das Info-Telefon der Stadt auch an Ostern. Von Karfreitag bis Ostermontag ist es täglich von 10 bis 14 Uhr erreichbar unter 0700/16 200 000 (6,3 Cent pro 30 Sekunden) und 0800/16 12 000 (kostenfrei).

Freitag, 10. April

13.20 Uhr: Wenn die Gäste nicht in den Mondpalast kommen, dann kommt der Mondpalast eben zu ihnen. Erstmals in seiner Geschichte stellt Deutschlands großes Volkstheater eine ihrer Top-Komödien, den Fußballspaß „Ronaldo & Julia“, in voller Länge auf Youtube. Dazu gibt es lustiges Bonus-Material von Prinzipal Christian Stratmann und Intendant Thomas Rech. Zuschauen ist natürlich kostenlos, deshalb ruft die Mondpalast-Familie ihre Fans zum symbolischen Kauf von „Freundschaftstickets“ auf. Zu sehen ist „Ronaldo & Julia“ ab Ostermontag, 13. April, 11 Uhr, bis einschließlich Donnerstag, 30. April.

12.40 Uhr: Insgesamt wurden laut Stadt bisher 93 Menschen in Herne positiv auf Covid-19 getestet. Davon gelten 47 wieder als genesen. Das Covid-19-Behandlungszentrum der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) werde voraussichtlich Mitte der kommenden Woche die Arbeit aufnehmen, heißt es. Die Stadt habe ihre Räumlichkeiten an die KV übergeben, die nun die weiteren Vorbereitungen für diese Anlaufstelle für Infizierte treffen werde. Eigentlich sollte das Zentrum bereits in dieser Woche eröffnet werden. An den Ostertagen wollen der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) und die Polizei erneut im gesamten Stadtgebiet kontrollieren, ob sich die Hernerinnen und Herner an das Kontaktverbot halten. Nach wie vor gesperrt sind die Spielplätze. Veranstaltungen und Versammlungen im Freien sind verboten - dazu gehören auch Osterfeuer.

Donnerstag, 9. April

17.10 Uhr. Die neuen Corona-Zahlen liegen vor: In Herne seien bisher 90 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden, berichtet die Stadt. Davon seien 47 Menschen wieder genesen. Am Vortag waren es 86 Infizierte und 43 Genesene.

17.05 Uhr. An den Ostertagen von Karfreitag, 10. April, bis Ostermontag, 13. April, werde die ärztliche Versorgung durch den ärztlichen Notdienst bzw. die Notfallpraxis am EvK an der Wiescherstraße sichergestellt, kündigt die Stadt an. Der ärztliche Notdienst sei unter 116 117 zu erreichen. „Die Herner Krankenhäuser sind in vollem Umfang leistungsfähig und einsatzbereit“, heißt es.

14.30 Uhr: Die Hilfslieferung, die Hernes chinesische Partnerstadt Luzhou vor wenigen Tagen auf den Weg gebracht hatte, ist in Herne angekommen. Oberbürgermeister Frank Dudda und Holger Stoye, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, konnten die Pakete mit insgesamt 20.000 Schutzmasken in Empfang nehmen. Die Masken sollen in den kommenden Tagen im Herner Gesundheitsbereich verteilt werden. Mehr Infos.

11.30 Uhr: Filmwelt-Chef Markus Köther kann nun doch ein Autokino anbieten. Nachdem die Stadt Köthers Plan, sich auf dem Cranger Kirmesplatz zu installieren, abgelehnt hatte, gibt es jetzt einen neuen Standort auf dem Wananas-Parkplatz.

Mittwoch, 8. April

16.00 Uhr: In Herne wurden laut Stadt bisher insgesamt 86 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 43 von ihnen sind wieder genesen.

15.55 Uhr: Wegen der Corona-Krise können an Ostern keine Gottesdienste in den Herner Kirchen stattfinden. Trotzdem haben die Kirchen einiges geplant und sind für einen Besuch geöffnet. So sehen die Pläne im einzelnen aus.

10.00 Uhr: Auch die Herner Friedensinitiative weicht angesichts der Coronakrise mit ihrer traditionellen Ostermarschkundgebung ins Internet aus. Am Ostersamstag, 11. April, wird es ab 12 Uhr eine Kundgebung mit Musik und Redebeiträgen unter www.ostermarsch-ruhr.de geben.

Dienstag, 7. April

16.00 Uhr: Insgesamt wurden laut Stadt bisher 78 Menschen in Herne positiv auf Covid-19 getestet. Davon gelten 43 wieder als genesen.

14.15 Uhr: Auch in Herne erkranken mehr Männer als Frauen an Corona: Unter den bisher 72 Infizierten sind 42 männlich und 30 weiblich. Am stärksten betroffen ist die Gruppe der 35- bis 59-Jährigen (34 Fälle). Und: Bisher sind nur zwei Menschen erkrankt, die älter als 80 sind.

13.30 Uhr: Das Unternehmen LMV Veranstaltungen teilt mit, dass es ein Autokino in Herne veranstalten wird. Auf dem Parkplatz an der Eishalle fänden rund 130 Fahrzeuge Platz. Die erste Vorstellung beginne schon am Karfreitag.

12.05 Uhr: Die vier Bezirksbürgermeister gratulieren hochbetagten Geburtstagskindern jetzt telefonisch. Wer in diesen Tagen 90 oder 95 Jahre alt wird, darf mit einem Anruf von Dieter Brüggemann (Herne-Mitte), Mathias Grunert (Sodingen), Ulrich Koch (Wanne) oder Martin Kortmann (Eickel) rechnen.

10.50 Uhr: Luzhou hat dem Herner Oberbürgermeister mitgeteilt, dass Tausende Atemschutzmasken auf dem Weg nach Herne sind. Damit erwidert die chinesische Partnerstadt die Hilfe, die Herne Anfang Februar geleistet hat. Wenn die Masken in Herne angekommen sind, sollen sie im Gesundheitsbereich verteilt werden.

Montag, 6. April

17.40 Uhr: Bei insgesamt 72 Personen in Herne ist Covid-19 inzwischen nachgewiesen worden, teilt die Stadt mit. 38 von ihnen seien schon wieder gesund. Damit sind laut Stadt inzwischen mehr Menschen wieder genesen, als derzeit akut erkrankt sind.

16.20 Uhr: Fast alle Hernerinnen und Herner haben sich am Wochenende an die Abstandsregeln gehalten, teilt die Stadt Herne mit. Lediglich auf den Spielplätzen habe man einige Kinder und Jugendliche daran erinnert, dass die Anlagen derzeit gesperrt sind.

10.00 Uhr: Der Prinzipal des Mondpalasts von Wanne-Eickel will mit Videobotschaften die Kasse seines momentan coronabedingt geschlossenen Theaters aufbessern. Christian Stratmann verschickt auf Bestellung für zehn Euro persönliche Glückwünsche. Ausnahme: Schlussmachen kostet 50 Euro.

9.50 Uhr: Dank zahlreicher Spielespenden kann das Herner Spielezentrum weitere Spielepakete verschenken. Sie werden verlost und noch vor Ostern verteilt. Das Herner Spielezentrum will 200 weitere Spielepakete packen und sie unter den 900 bisher nicht berücksichtigten Familien verlosen. Eigentlich wäre die Verschenk-Aktion am Freitag mit der Vergabe der letzten Spielepakete beendet gewesen. Doch dank weiterer Spielespenden, auch aus den Nachbarstädten, und einiger aussortierter Spiele aus den eigenen Beständen wird die erfolgreiche Aktion jetzt fortgesetzt.