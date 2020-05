Corona: In Herne drehen sich jetzt Kinderkarussells

Durch den Ausfall aller Volksfeste sind Schausteller an den Rand der Existenz gerutscht. Deshalb hat die Stadt Herne ihnen die Möglichkeit eingeräumt, im Stadtgebiet ihre Stände aufzubauen. Die ersten Betriebe haben die Chance ergriffen.

So rollte am Donnerstagmorgen Dieter Mönning erstmals die Plane des Quante-Kinderkarussells auf dem Robert-Brauner-Platz hoch. Klebebänder auf dem Boden markierten die Abstände, die Eltern einzuhalten haben, wenn ihre Kinder auf dem Karussell sitzen. Am Donnerstag gingen zahlreiche Kinder auf runde Fahrt. Auch am anderen Ende der Bahnhofstraße, vor dem City-Center, steht nun ein Kinderkarussell. Auf dem Robert-Brauner-Platz ist zusätzlich ein Wagen mit gebrannten Mandeln platziert worden.

Nach Angaben der Stadt gibt es bisher Anträge für zwei Ausschankbetriebe in Crange und im Schlosspark, für vier Fahrgeschäfte in den Fußgängerzonen sowie für fünf Imbiss- Süßwarenständen in den Fußgängerzonen.

Darüber hinaus wird Anfang der Juni der Rummel-Gastro auf dem Cranger Kirmesplatz starten. Dort erwarten sechs Stände mit Getränken und Speisen Gäste.