Corona in Herne: Schulleiter mit Abitur-Verlauf zufrieden

Das Abitur zu Corona-Zeiten hat im Vorfeld für viele Diskussionen und Unmut gesorgt. War die Vorbereitung ausreichend? Setzt man die Schüler bei den Prüfungen einem zu hohen Risiko aus? Am Montagmorgen wurden die letzten schriftlichen Klausuren geschrieben, und die Schulleiter in Herne ziehen ein positives Fazit.

„Es hat alles reibungslos geklappt“, sagt Antje Fehrholz, Schulleiterin am Gymnasium Eickel. Bis auf die Abstandsregel sei alles so gewesen wie in den Vorjahren. Auch Nicole Nowak, Schulleiterin am Haranni-Gymnasium und Sprecherin der Herner Gymnasien, zeigt sich „froh und erleichtert“ über den reibungslosen Ablauf der Prüfungen an allen Gymnasien der Stadt.

Corona in Herne: Doppelte Ausnahmesituation für Abiturienten

„Es war natürlich eine doppelte Ausnahmesituation für die Schülerinnen und Schüler“, räumt sie ein. Aber die Abiturienten seien den Umständen entsprechend ruhig gewesen, und niemand habe sich über die Bedingungen beschwert. Auch habe sie noch keine Beschwerden über die Prüfungsvorschläge vernommen.

„Größte Besonderheit war aus meiner Sicht die emotionale Situation der Schülerinnen und Schüler, die von Ungewissheit und Unsicherheiten geprägt war und ein hohes Maß an Flexibilität erforderte“, sagt Dennis Robertz, Schulleiter am Otto-Hahn-Gymnasium. An den zentralen Prüfungen festzuhalten sei seiner Meinung nach aber ein „legitimer Weg“ gewesen. Teile der praktischen Prüfungen Sport mussten dabei in eine theoretische Prüfung abgeändert werden.

„Wir hatten keine eklatant hohe Zahl an Krankmeldungen“, resümiert Nowak. Insgesamt vier Schüler müssten an ihrer Schule die Nachschreibetermine in Anspruch nehmen. Der Prüfungsplan war dieses Jahr etwas straffer als sonst. Je nach Fächerwahl mussten einzelne Schüler ihre drei schriftlichen Prüfungen an drei aufeinander folgenden Tagen schreiben. Auf Wunsch durften sie dabei aber eine Prüfung auf den Nachschreibetermin verschieben.

Abitur-Verleihung unter erschwerten Bedingungen

Die Korrekturzeit sei nun verkürzt, die Sommerferien beginnen am 29. Juni. Die Zeugnisvergabe stellt die Schulen jedoch vor Probleme: „Das Einzige, was wir als Schule bedauern oder auch bemängeln, ist, dass wir vermutlich die Verleihung der Abiturzeugnisse nicht wie gewohnt stattfinden lassen können bzw. dürfen“, sagt Antje Fehrholz.

Genauso geht es Nicole Nowak: „Mir ist es wichtig, die Zeugnisse nicht per Post zu verschicken, sondern persönlich zu übergeben“, sagt sie. Da dies schon nicht bei einem Abiball möglich sei, überlege das Haranni-Gymnasium, die Übergabe vielleicht in Kleingruppen mit den Eltern auf dem Schulhof zu planen. Alle Gymnasien wollen versuchen, dass die Zeugnisübergabe einen „würdigen Rahmen erhält“.