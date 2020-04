Corona in Herne: Schulministerium muss klare Aussagen machen

Sollten Schüler möglichst bald wieder in die Schulen? Oder ist das Ansteckungsrisiko einfach zu groß? Diese Fragen stellen sich derzeit Eltern und Lehrer. Es sind Fragen, auf die niemand so recht eine Antwort kennt. Denn nur eines scheint in dieser Corona-Pandemie festzustehen - dass nichts feststeht.

In all dieser Unsicherheit wäre es hilfreich, wenn das NRW-Schulministerium Führungsstärke bewiese, ein zuverlässiger Fels in der Brandung wäre. Stattdessen verunsichert es Eltern und Lehrer mit kurzfristigen Informationen, nachträglichen Präzisierungen und dem ständigen Gefühl, dass man heute nicht weiß, was morgen kommt.

In Herne beweisen alle Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft, um diesen schlechten Informationskurs aus Düsseldorf auszugleichen. Ziel ist und muss es sein, nun die Abschlussklassen sicher durch die nächsten Tage zu bringen. Wie es danach für alle anderen Schüler weitergeht? Die Schulen sind zu klein, um die Hygienevorschriften für alle Schüler einzuhalten. Das Land muss sich entscheiden - und vor allem klare Aussagen treffen.