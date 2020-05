Corona in Herne: Stadt öffnet Spielplätze und Museen

Wir müssen nicht mehr draußen bleiben: Die Stadt öffnet am Donnerstag wieder alle Spielplätze und Schulhöfe in Herne und Wanne-Eickel..

Ein Hauch von Normalität weht durch Herne: Die Stadt öffnet in dieser Woche Spielplätze, Schulhöfe und Museen. Auch die Musikschulen und die Volkshochschule nehmen unter strengen Auflagen einen Teil ihres Betriebs wieder auf.

Gemäß den Vorgaben des Landes wird Herne am Donnerstag, 7. Mai, die derzeit geschlossenen Spielplätze und Schulhöfe öffnen. „Ab diesem Tag dürfen dort wieder Kinder spielen, die Begleitpersonen müssen, wenn sie nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, einen Mindestabstand von 1,5 Metern halten“, teilt die Stadt mit.

Schutzvorkehrungen für Museen

Die Herner Kinderanwältin Bibi Buntstrumpf alias Nuray Sülü ist froh über diese Entscheidung. „Kinder leiden sehr unter den aktuellen Beschränkungen“, sagt sie auf Anfrage. Die meisten Herner Familien hätten ja schließlich keinen eigenen Garten, in dem die Kinder spielen könnten.

Das Heimatmuseum in Unser Fritz öffnet wieder am Dienstag. Foto: Marit Langschwager

Damit nicht genug: Bereits am Dienstag, 5. Mai, werde das Emschertalmuseum mit den Häusern Heimatmuseum und Schloss Strünkede wieder öffnen, kündigt die Verwaltung an. Die Museen hätten Schutzvorkehrungen getroffen. Dazu zählten unter anderem Regelungen zum Abstand und zur Menge der Besucher im Gebäude. Die Städtische Galerie bleibe dagegen vorerst noch geschlossen. Wiedereröffnet hat dagegen bereits das Archäologiemuseum am Europaplatz mit der Sonderausstellung zur Pest.

Einzelunterricht in der Musikschule

Leben kehrt auch in die städtische Musikschule an der Gräffstraße zurück. Diese Einrichtung werde ebenfalls „in den kommenden Tagen“ öffnen, heißt es. Zunächst werde dort aber nur Einzelunterricht erteilt; kleinere Gruppen würden geteilt. Um die Mindestabstände insbesondere beim Gesangsunterricht und für den Unterricht mit Blasinstrumenten zu gewährleisten, werde die Musikschule ein besonderes Raumkonzept erarbeiten, berichtet die Stadt. Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule würden informiert.

Auch die Volkshochschule werde zeitnah wieder ihren Betrieb aufnehmen, kündigt die Stadt an. Ausgewählte Veranstaltungen sollen spätestens am Montag, 11. Mai, beginnen. Dazu zählten zum Beispiel Veranstaltungen, bei denen sich die derzeit geltenden Hygieneregeln umsetzen ließen.

Fahrplan für die Kitas am Mittwoch

Dienstleister wie Friseure und Fußpfleger (examinierte Podologen und sonstige Fußpflege) dürfen bereits seit Montag, 4. Mai, wieder öffnen, sofern sie die vorgeschriebenen Hygiene-und Infektionsschutzstandards einhielten. Wie berichtet, werden ab Donnerstag, 7. Mai, die Viertklässler in die Herner Grundschule zurückkehren. „Wann die Klassen 1 bis 3 zur Schule gehen, wird das Land NRW voraussichtlich am Mittwoch bekanntgaben“, so die Stadt. Dann würden auch weitere Informationen zur Öffnung der Kitas erwartet.

Maskenpflicht: Bisher keine Bußgelder Einige Städte verhängen Bußgelder für Verstöße gegen die Maskenpflicht, andere nicht. Und wie hält es Herne nach sieben Tagen nach Einführung der Maskenpflicht? Das Land haben den Kommunen die Entscheidung überlassen, berichtet Stadtsprecherin Nina-Maria Haupt. Herne setze bisher nicht auf Strafen, sondern auf eine Ansprache der Bürger und auf soziale Kontrolle. „Vor allem wendet sich die Stadt an die Betreiber von Geschäften und Einrichtungen, die in ihrer Betreiberverantwortung die Maskenpflicht in ihren Räumen kontrollieren müssen“, so Haupt. Bisher funktioniert diese Strategie. Sollte sich das verändern, werde man „die Strategie überdenken“.

Nach wie vor untersagt seien dagegen laut Rechtsverordnung des Landes mindestens bis zum 31. August Großveranstaltungen wie Stadt- oder Volksfeste, Sportfeste und Musikfeste oder ähnliches. Sie würden die Veranstalter darüber informieren, so die Stadt.