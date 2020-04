Corona in Herne: Stadt öffnet wieder diese Anlaufstellen

Herne. In der Corona-Krise hat die Stadtverwaltung viele Anlaufstellen geschlossen. Nun werden einige Bereiche wieder geöffnet. Hier ein Überblick.

Am kommenden Montag, 20. April, erweitert die Stadt Herne in der Corona-Krise nach dem „Shutdown“ wieder ihr Serviceangebot. Grundsätzlich gelte weiterhin: Aus Gründen des Infektionsschutzes gibt es noch keine offenen Servicezeiten in den Fachbereichen. Hier ein Überblick.

Meldewesen/Kraftfahrzeuge/Führerscheine

Der städtische Fachbereich Bürgerdienste ist unter anderem für das Meldewesen, Reisepässe und Personalausweise sowie Führerscheine und Kfz-Zulassungen zuständig. Die Arbeitsplätze im Bürgerzentrum hätten nun Plexiglasscheiben, um die direkte Übertragung des Coronavirus zu verhindern. Ab Montag könnten deshalb wieder Termine in der Fahrerlaubnisbehörde und der Zulassungsstelle online und telefonisch, nicht aber vor Ort vereinbart werden. Details gibt’s im Internet unter www.herne.de/Rathaus/Buergerservice/Buergerdienste/. Besucher sollen allein und erst kurz vor dem Termin erscheinen, um Ansammlungen zu verhindern. Bezahlung vorzugsweise bargeldlos. Kontakt Zulassungsstelle: 02323/16-2580 und -1639 (Mo 13.30-15.15, Di 13.30-15.15, Mi 13.30-15.15, Do 13.30-17.45 Uhr).

Parkausweise

Bewohnerparkausweise und Parkausweise für Schwerbehinderte, die zwischen dem 31. März und 30. April 2020 auslaufen, bleiben laut Stadt bis 31. Mai 2020 gültig. Keinen Service gebe es für Ausfuhr- beziehungsweise Kurzzeitkennzeichen sowie Anschriftenänderungen und Abmeldungen externer Fahrzeuge sowie Anträge von Fahrschulen.

Hauptzollamt

Die Serviceleistungen des Hauptzollamtes Dortmund können noch vor Ort angeboten werden. Telefonisch sei die Fahrerlaubnisbehörde erreichbar unter 02323/16-2067, -2069, - 2278 und -2580 (Mo 13.30-15.15, Di 13.30-15.15, Mi 13.30-15.15, Do 13.30-17.45 Uhr).

Einwohnerwesen

Für die An- beziehungsweise Ummeldung in Herne oder die Beantragung von Personendokumenten seien ab Montag, 20. April, Terminvergaben möglich. Termine könnten für das Rathaus Wanne oder die Bahnhofstraße 38 gibt’s online. Für alle bereits vor dem 18. März 2020 gebuchten Termine sei eine telefonische Neubuchung unter 02323/16-1633 erforderlich. Anliegen sollten per E-Mail erfolgen an einwohneramt@herne.de.

Versicherungsamt

Die erweiterte Notbetreuung für Kitas tritt am Donnerstag in Kraft. Foto: Uwe Anspach / dpa

Das Versicherungsamt ist unter 02323/16-1635, per Post: Versicherungsamt Herne, Postfach 101820, 44621 Herne, per Fax: 02323/16-2932 oder per E-Mail an versicherungsamt@herne.de erreichbar. Bitte Telefonnummer für Rückruf angeben.

Gewerbetreibende

Am Standort Berliner Platz wird der Fachbereich Öffentliche Ordnung ab Montag, 20. April, bis voraussichtlich 3. Mai während der Öffnungszeiten zur Verfügung stehen – aber nur mit Terminvereinbarung unter 02323/16-2387 - 2752. Besucher würden zentral am Eingang empfangen. Ein Großteil der Anliegen von Gewerbetreibenden könne auch online erledigt werden, heißt es.

Bußgeldstelle

Die Bußgeldstelle an der Südstraße bleibe weiterhin fürs Publikum geschlossen. Kontakt nur per Telefon, Telefax oder E-Mail Kontakt.

Kitas

Die Betreuung in den Kitas läuft laut Stadt bis Mittwoch, 22. April, wie bislang in der Notbetreuung. Die erweiterte Notfallbetreuung tritt ab Donnerstag, 23. April, in Kraft. Wer Anspruch darauf habe, sei auf der Seite des Landes (https://www.mags.nrw/coronavirus) einsehbar. Eltern könnten sich bei Bedarf an die Kindertageseinrichtungen wenden.

Pflegeeinrichtungen

Die Stadt Herne weist noch einmal daraufhin, dass es leider noch nicht wieder gestattet sei, Besuche in Pflegeeinrichtungen zu machen.