Corona in Herne: WAZ-Redakteure im Homeoffice - Tag 18

Kennen Sie das? Kinder, die auf der Toilette sitzen und es lieben, das Toilettenpapier meterweit abzurollen und dann massenweise ins Klo zu werfen? Um sich dann anschließend mit richtig viel Seife ein Schaumbad im Waschbecken anzulegen, bis es fast überläuft? Als Mutter habe ich diese Situationen nie geliebt. Aber nun ist es ja fast so, als würde der Nachwuchs das teuerste Parfüm in den Ausguss kippen! Seife! Nehmen, klar, aber bitte, bitte nicht zu viel. Und der Sohnemann lernt nun auch, dass Toilettenpapier sehr wertvoll ist. Denn noch haben wir einige Rollen da. Aber wenn Homeoffice angesagt ist und vier Personen rund um die Uhr zu Hause sind … Sie wissen schon.

Dabei lieben es meine beiden Söhne (drei und sechs) derzeit besonders, genau die Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun sollten. Das mag zum einen daran liegen, dass zwei Jungs in dem Alter immer genau austesten, was sie noch tun können, ohne zu sehr ausgeschimpft zu werden. Sonst machen sie das nur zum Teil in der Kita und nicht hier - das ist mir lieber. Aber wenn Mama und Papa beide im Homeoffice arbeiten, haben sie natürlich auch nicht so viel Zeit, um jeden Schabernack sofort mitzubekommen.

Geheimversteck für die wirklich wichtigen Dinge

Vor allem der Große hat das natürlich schnell gecheckt und den Garten in den ersten Arbeitswochen heimlich so umgestaltet, wie es ihm gefällt. Die Priorität ist dabei klar: mehr Matschecke, weniger Rasen. Aber er hat noch andere kluge Dinge gemacht, die in diesen Zeiten, wie man meinen möchte, beinahe überlebenswichtig sind: Er hat ein Geheimversteck angelegt. Für schlechte Zeiten. Eben hat er mich eingeweiht. Darin drei Rollen wertvollste Ware – Sie wissen schon. Eine stille Reserve fürs stille Örtchen.

Wegen des Coronavirus müssen zig Tausende Deutsche ihr Büro nach Hause verlegen. Auch bei der WAZ Herne sind alle Kollegen aufs Homeoffice umgestiegen. In einem Tagebuch berichten sie seit dem 17. März über den ganz normalen Arbeitswahnsinn. Alle Folgen gibt’s auf waz.de/herne