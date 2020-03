Corona in Herne: WAZ-Reporter im Homeoffice – Tag elf

Mein Freund ist jetzt auch mein Arbeitskollege. Heizung an, Heizung aus, Fenster auf, Fenster zu. Ein Pläuschchen in der Küche und dazu einen Kaffee – all die Dinge, die ich sonst mit meinen „richtigen“ Kollegen verhandelt und genossen habe, teile ich jetzt mit ihm. Und was soll ich sagen, es läuft gut. Zoff bleibt aus. Das Internet scheint für uns beide zu reichen. Und dank eines Arbeitszimmers, das bislang nur mein Freund nutzte, lässt sich am Abend einfach die Tür schließen und dann ist Feierabend. Wer hätte gedacht, das mein Schreibtisch – den ich zur Einschulung bekam und der lange nur als Ablage von Unterlagen diente – noch mal für das richtige Arbeitsleben herhalten würde.

Blattmacherin Jana Tessaring im Homeoffice. Foto: Florian Wunsch

Während mein Freund sich schon seit Jahren mit der Arbeit im Homeoffice vertraut machen konnte und sich ganz klar als Fan outet, muss ich mich immer noch dran gewöhnen. Und ich muss sagen: Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Mit Jogginghose und Kuschelsocken arbeitet es sich einfach besser als im schicken Bürodress. Der Kühlschrank, das Tee-Sortiment und die Kaffeemaschine sind auch stets parat. Und der Zeitgewinn durch das Entfallen des Hin- und Rückwegs zur Arbeit ist immens. Ich bin jetzt auch Fan der Heimarbeit!

Aber was mir fehlt: Die unterschiedlichen Persönlichkeiten im Kollegium. Da ist die Lustige, die dich selbst bei Regenwetter zum Lachen bringen kann, der Penible, der dich dazu bringt, noch mal genauer hinzusehen, die Naschkatze, die dir regelmäßig Weingummi oder Schokolade unter die Nase hält und der Organisierte, der einfach alle Geburtstage im Kopf hat und dich rechtzeitig erinnert.

All diese Persönlichkeiten fehlen mir und ich freue mich darauf, sie hoffentlich zeitnah wiederzusehen.

Wegen des Coronavirus müssen zig Tausende Deutsche ihr Büro nach Hause verlegen. Auch bei der WAZ Herne sind alle Kollegen aufs Homeoffice umgestiegen. In einem Tagebuch berichten sie seit dem 17. März über den ganz normalen Arbeitswahnsinn. Alle Folgen gibt’s auf waz.de/herne

