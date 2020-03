Corona in Herne: Wewole-Werkstätten bleiben vorerst geöffnet

Herne. Die Wewole-Stiftung will die Betreuung von Menschen mit Behinderung weiter aufrecht erhalten. Werkstätten bleiben geöffnet. Das Forum schließt.

„Die stationäre und aufsuchende Betreuung von Menschen mit Behinderungen wird aufrechterhalten und ist weiterhin gewährleistet.“ So reagierte am Wochenende die Wewole-Stiftung auf zahlreiche Anfragen besorgter Eltern und Betreuungspersonen. Rochus Wellenbrock, Vorstandsvorsitzender des Teilhabe-Anbieters für Menschen mit Behinderungen in Herne und Castrop-Rauxel, versicherte, dass „bei uns der Betrieb, soweit es geht, normal weiterläuft“.

Allerdings stelle die rasante Ausbreitung des Coronavirus auch die Wewole-Stiftung vor eine besondere Herausforderung und eine Ausnahmesituation, die es in dieser Form noch nicht gegeben habe. So wird die Besuchsmöglichkeit von schutzbedürftigen Personen auf Anweisung des NRW-Gesundheitsministeriums eingeschränkt. Besuche sind ab sofort auf das Notwendigste zu beschränken – jeder Bewohner einer Wohneinrichtung in Herne oder Castrop-Rauxel darf in seinem Zimmer maximal einen Besucher pro Tag für eine Stunde empfangen.

Die Wewole-Werkstätten sind weiterhin geöffnet

Zudem helfe die Wewole-Stiftung ihren Angestellten bei Betreuungsproblemen von Kindern unter 14 Jahren. „Hier werden wir bis zum Ende der Osterferien individuelle Lösungen bis hin zum bezahlten Sonderurlaub finden“, so Wellenbrock.

Die Werkstätten der Wewole seien weiterhin geöffnet und bieten ihre Dienstleistungen an, alles unter der Prämisse, „dass wir den Fokus auf die Betreuung der Menschen mit Behinderungen legen“. Ergänzend würden in den Werkstätten die bereits sehr hohen Hygienemaßnahmen noch weiter verschärft.

Ebenfalls geöffnet seien das „Schmackofatz“ im Technischen Rathaus in Herne, die Betriebskantine im Castroper Erin-Park, das Café „CAPpuccino“ sowie der Verkaufskiosk „NimmEssMit“ im Hbf Castrop-Rauxel und der Hofladen an der Nordstraße in Baukau/Horsthausen. Dagegen werde der „Emscherquellhof“ in Holzwickede seine Winterpause bis Ende April verlängern. Bis dahin sei das Restaurant „zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Wellenbrock, für interne wie externe Veranstaltungen geschlossen.

Wewole-Forum ist ab sofort geschlossen

Zwei für die Bürger vorgesehene Termine habe die Wewole-Stiftung ebenfalls streichen müssen. Zum einen die Taufe des neuen Drachenboots am 21. März beim Verein Canu-Touring-Wanne, zum anderen die für den 25. März geplante Informationsveranstaltung zum Neubau eines Wohnheimes für Menschen mit Behinderungen an der Castroper Straße in Holthausen. Abgesagt wurden auch alle Veranstaltungen im Wewole-Forum im Herner City Center, vorerst bis zum Ende der Osterferien. Nur die Blutspendetermine am 19. März und 9. April sollen stattfinden.