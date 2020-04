Corona: Kaum Patienten - Herner Kliniken erwägen Kurzarbeit

Die Corona-Krise setzt die Krankenhäuser zunehmend unter finanziellen Druck. Das gilt auch für die St.Elisabeth Gruppe. Der Klinikverbund - zu dem auch das Marien Hospital und das St. Anna Hospital in Herne gehören - fordert seine Mitarbeiter in einem Brief dazu auf, Überstunden abzubauen. Geschehe dies nicht, so Gruppen-Geschäftsführer Theo Freitag in dem (der WAZ vorliegenden) Schreiben, drohe angesichts der angespannten Lage Kurzarbeit.

Patienten verschieben OP-Termine

"Die Elisabeth Gruppe braucht Ihre Unterstützung: Jetzt weniger und in der 2. Jahreshälfte mehr arbeiten" - so lautet die Überschrift des Briefes der Geschäftsführung an die Belegschaft. Die Verunsicherung durch die Corona-Krise habe dazu geführt, dass viele Patienten ihre Behandlungen verschoben hätten, schreibt Theo Freitag. Dies bedeute, dass in den einzelnen Schichten weniger Mitarbeiter benötigt würden." Das betreffe neben Ärzten und Pflegekräften unter anderem auch Reinigungskräfte, Mitarbeiter in der Küche, der Technik, der IT, der Patientenaufnahme und Sekretariate.

Gleichzeitig sei absehbar, dass "noch in diesem Jahr sehr viele Patienten unsere Krankenhäuser aufsuchen werden, wenn die Bedeutung von Corona abgenommen hat", so Freitag. Nach aktuellen Schätzungen werde dies erst in der zweiten Jahreshälfte passieren.

Geschäftsführung berichtet über hohe Einnahmeausfälle

Die gesunkenen Patientenzahlen führten bereits jetzt zu hohen Einnahmeausfällen, was die Gruppe vor große finanzielle Herausforderungen stelle. Der Vorschlag der Geschäftsführung: Die Beschäftigten sollten nun Überstunden abbauen, Urlaub nehmen (auch unbezahlt) oder sogar Minusstunden machen, um in der zweiten Jahreshälfte zur Verfügung zu stehen. Sollte dies nicht gelingen, "wird die St. Elisabeth-Gruppe leider einen Antrag auf Kurzarbeit stellen müssen", so Freitag.

Aktuell seien rund 50 Prozent der Betten in den Krankenhäusern der Gruppe nicht belegt, erklärt Theo Freitag auf Anfrage der WAZ. Und wenn es nun kurzfristig zu einem deutlichen Anstieg der stationären Corona-Patienten kommen sollte? Dann würden ausgeruhte Mitarbeiter kurzfristig die Versorgung übernehmen könne, so der Geschäftsführer. Die derzeitige Situation deute aber nicht auf eine solche Entwicklung hin.

Kritik aus der Belegschaft

Die Gruppe habe gegenüber allen Mitarbeitern die Verantwortung, langfristig die Gehälter bezahlen zu können. Wenn erkennbar sei, dass dies langfristig in Gefahr sei, weil der Rettungsschirm von Bund und Land nicht reiche, müsse entsprechend reagiert werden, so Freitag zur WAZ.

Die Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen der St. Elisabeth Gruppe hätten ihre Unterstützung in einer gemeinsamen Sitzung zugesagt. Es regt sich jedoch Widerspruch. Ein in der Gruppe beschäftigter Arzt kritisierte den Brief und insbesondere die Drohung mit Kurzarbeit. Und die Mitarbeitervertretung des Hospitals betonte in einem Aushang, sie habe "lediglich ihre Unterstützung in der Krise zugesagt", aber "diesen Maßnahmen nicht zugestimmt".

Es stellt sich auch eine rechtliche Frage: Könnte die Elisabeth-Gruppe Kurzarbeit anmelden, wenn die Überstundenkonten noch gefüllt sind? Der Zugang zur Kurzarbeit sei in Folge der Corona-Krise vereinfacht worden, berichtet die Agentur für Arbeit auf Anfrage. Trotzdem gibt es für Unternehmen hier nach wie vor einige Beschränkungen bezüglich bestehender Überstunden.

