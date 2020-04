Corona: Kostenlose Osterpäckchen für Herner Grundschulkinder

Herne. Die Evangelische Kreuz-Kirchengemeinde und die CVJM Herne haben sich zu Osten eine besondere Aktion überlegt: Sie beschenken Grundschulkinder.

Die Evangelische Kreuz-Kirchengemeinde und die CVJM Herne beschenken Grundschulkinder zu Ostern. „In Zeiten von Corona haben viele Kinder Langeweile, weil sie nicht in die Schule können und sich auch nicht mit ihren Freunden treffen dürfen“, sagt Pfarrerin Katja Lueg. „Und weil auch die Kindergruppen in Gemeinde und CVJM sowie die Gottesdienste zu Ostern in diesem Jahr ausfallen, möchten wir interessierten Grundschulkindern gerne ein Päckchen schicken.

“Dieses Päckchen enthält neben einem Schreiben an Eltern und Kinder eine Ausgabe der Zeitschrift „Benjamin“, einen österlichen Bastelbogen sowie die Teilnahmemöglichkeit an einem Gewinnspiel für die Kinder und darüber hinaus eine kleine Überraschung auch für die Eltern. Das Päckchen ist völlig kostenlos; es wird den Familien, die es haben möchten, zugeschickt.

Interessierte müssen einfach nur telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit Pfarrerin Katja Lueg (Telefon: HER 364 79 06; E-Mail: klueg@kk-ekvw.de) oder dem Geschäftsführer des CVJM Herne, Holger Spies (Telefon: 0178 - 262 97 67; E-Mail: info@cvjm-herne.de) aufnehmen. Dann bekommen sie das Päckchen frei Haus.