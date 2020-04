Corona: Sparkasse Herne warnt davor, Bargeld zu hamstern

In der Corona-Krise läuft vieles anders als gewohnt. Deshalb sind manche Menschen verunsichert. Warum sich Sparkassen-Kunden trotzdem keine Sorgen um ihr Geld machen müssen, erklärt Sprecher Jörg Velling.

1. Gibt es Kunden, die vermehrt Geld von ihrem Konto abholen und wie viel darf ich eigentlich abheben?

Wir haben in den letzten Wochen einige hohe Bargeldabhebungen beobachtet. Wozu das Geld genutzt wurde, wissen wir natürlich nicht. Am Bankautomat können bis zu 1000 Euro pro Tag und Konto abgeholt werden. An der Kassen kann natürlich jeder Kunde auch über höhere Beiträge verfügen. Nur sollte dies vorher angemeldet werden.

Jörg Velling, Sprecher der Herner Sparkasse. Foto: Sparkasse

2. Gibt es eine Notwendigkeit, sein Geld von der Bank zu holen?

Nein, die gibt es überhaupt nicht. Die Sparkassen und damit auch die Herner Sparkassen sind an den gesetzlichen Einlagesicherungsfond angeschlossen. Darüber hinaus haben wir die Institutssicherung. Sollte also eine Sparkasse in Schieflage geraten, treten alle anderen Sparkassen für dieses Haus mit ein. Wir sind also doppelt abgesichert. Bislang hatte übrigens noch nie ein Sparkassen-Kunde den Verlust seiner Einlagen zu beklagen. Die Herner Sparkasse ist wirtschaftlich sehr gut aufgestellt.

3. Warum ist es nicht sinnvoll, Geld zu Hause aufzubewahren?

Es gibt überhaupt keinen Grund, Geld zu Hause zu hamstern. Die Bargeldversorgung ist jederzeit sichergestellt, beispielsweise über unser Geldautomatennetz. Wir warnen ausdrücklich davor, denn auch während der Corona-Krise gibt es diejenigen, die die Situation für kriminelle Zwecke ausnutzen möchten. Stichwort ist hier der Enkeltrick. Für uns kann es ein Alarmsignal sein, wenn jemand plötzlich einen hohen Betrag abheben möchte. Das Geld ist nirgends so sicher wie auf dem Konto.