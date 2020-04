Corona: "Therapeuten im Krankenhaus brauchen Unterstützung"

Herne. Auch in den Kliniken der St. Elisabeth Gruppe arbeiten Physiotherapeuten. Zu ihrer Situation drei Fragen an den Geschäftsführer Theo Freitag.

Therapeuten sind nicht nur in Praxen sondern auch in Krankenhäusern im Einsatz. Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr spricht über die aktuelle Situation des Zentrums für Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik am St. Anna Hospital.

1. Wie schützen die Therapeuten sich und die Patienten?

Sie tragen derzeit bei Bedarf einen Mund-Nasen-Schutz.

2. Gibt es viele Absagen? Musste das Angebot gekürzt werden?

Derzeit werden ausschließlich die stationären Patienten betreut. Deren Zahl hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verringert. Ambulante Termine wurden von Seiten der St. Elisabeth Gruppe abgesagt. Neue Termin werden momentan nicht vergeben.

3. Halten Sie es für wichtig, dass es spezielle Rettungsschirme für Therapeuten gibt?

Für Physio- und Ergotherapeuten ebenso wie Logopäden gilt, dass die keine Leistungen abrechnen können, wenn sie keine Leistungen erbringen. Wenn Bundes- und Landesregierung die Vorgaben machen, dass Leistungen nicht erbracht werden dürfen, muss es nicht nur für selbstständige Praxen, sondern auch für diese Berufsgruppen in den Krankenhäusern eine spezielle Unterstützung geben.