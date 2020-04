Corona: Zahl der Kinder in Herner Notgruppen steigt auf 320

Die Zahl der wegen der Corona-Krise in Notgruppen betreuten Kinder ist in Herne und Wanne-Eickel in dieser Woche deutlich von 250 auf insgesamt 320 angestiegen. Das Angebot der Schulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 nutzen derzeit 107 Mädchen und Jungen; vor einer Woche waren es noch 70. Die Kitas besuchen aktuell 213 Kinder (bisher 177). In den Osterferien bleibt der Bedarf insbesondere in den Kitas groß bzw. steigt sogar an.

Kita-Kinder vermissen ihre Freunde

Das teilt die Stadt auf Anfrage der WAZ mit. Der jüngste Anstieg dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass das Land den Kreis der Berechtigten erweitert hat. Hintergrund: Die Notgruppen wurden auch für jene Eltern geöffnet, bei denen nicht beide, sondern "nur" ein Elternteil in der "kritischen Infrastruktur" - Gesundheit/Pflege, Stadt, Polizei, Energie etc. - arbeitet.

"Die Eltern versuchen alles, um die Kinder in der häuslichen Umgebung zu belassen", betont Stadtsprecher Christoph Hüsken. Die Betreuungsmodelle änderten sich aber mit der Veränderung der Arbeitssituation der Eltern. Viele Familien "jonglierten" sich von Tag zu Tag durch die Kinderbetreuung. In den Kitas hätten die Kinder die kleine Gruppe in der Notbetreuung anfänglich sehr genossen, berichtet der Fachbereich Kinder-Jugend-Familie. Inzwischen vermissten viele Mädchen und Jungen jedoch ihre Freunde und "die gewohnte Lebhaftigkeit" in ihrer Gruppe.

Ein Kind an der Gesamtschule Wanne-Eickel

In den weiterführenden Schulen muss derzeit nur ein Kind wochentags in einer Notgruppe betreut werden, und zwar in der Gesamtschule Wanne-Eickel. In den fünf Förderschulen sind es insgesamt zehn. Der mit Abstand größte Bedarf nach einer Betreuung besteht in den Grundschulen, konkret in der Wanner Claudiusschule (12) sowie der Schillerschule in Herne-Mitte und der Vellwigschule in Börnig (jeweils 10).

Das Betreuungsangebot wird auch in den am Montag beginnenden Osterferien aufrecht erhalten. In den Kitas liegen derzeit sogar 280 Anmeldungen vor - 67 mehr als für diese Woche. Das sei darauf zurückzuführen, dass Eltern - anders als vor der Corona-Krise erwartet - in den Osterferien arbeiten müssten, so die Stadt. 63 der 69 Herner Kitas hätten in beiden Osterferienwochen geöffnet, sechs Kitas können in der Woche nach Ostern schließen.

An Wochenenden kaum Bedarf an Schulen

In den Schulen sinkt dagegen die Zahl der in Notgruppen betreuten Schüler: in der ersten Ferienwoche von derzeit 107 auf 55, in der zweiten Ferienwoche auf 63. Die meisten Anmeldungen für die Ferien gibt es an der Schillerschule und der Claudiusschule.

Sehr gering ist die Nachfrage nach Notgruppen an Wochenenden. Fürs anstehende Wochenende müssen in allen Schulen nur drei Kinder betreut werden (Grundschulen Vellwigstraße und Ohmstraße), so die Stadt. Und: Für alle 69 Kitas gibt es nur zwei Anmeldungen. "Ob die Eltern das tatsächlich in Anspruch nehmen, ist offen." Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag sind alle Schulen und Kitas geschlossen.

Stadt rechnet mit weiteren Anfragen

In der häuslichen Kindertagespflege und den Großtagespflegen werden nach Angaben der Verwaltung derzeit elf Kinder betreut. Bei den Tagespflegepersonen selbst seien aktuell ein bis maximal drei Kinder. Die Kooperation und Koordination laufe in diesem Bereich zuverlässig, so dass alle Bedarfe gedeckt werden könnten.

Die Stadt rechnet damit, dass die Zahlen in Kitas, Tagespflege und Schulen noch steigen könnten: "Wir gehen von weiteren Anfragen von Eltern aus, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind", erklärt Stadtsprecher Christoph Hüsken.

Nur drei Grundschulen ohne Notgruppen

>>> Nur in drei von 21 Herner Grundschulen müssen weder derzeit noch in den Osterferien (6. bis 19. April) Notgruppen für Schülerinnen und Schüler angeboten werden.

Das sind: die städtischen Grundschulen Pantrings Hof, Kunterbunt (Herne-Süd) und Sonnenschule (Holsterhausen).