Coronakrise: Die Menschen in Herne achten jetzt auf Abstand

Herne. Die Menschen sollen Abstand halten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die WAZ hat sich an einigen Orten in Herne umgeschaut.

Das Wochenende sollte die Entscheidung bringen, ob es drastische Ausgangssperren gibt, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Haben wir es also kapiert, nicht mehr in großen Gruppen und dicht gedrängt unterwegs zu sein? Beobachtungen vom Wochenende.

Beginnen wir mal mit der Frage des Mundschutzes. Vor etwa drei Wochen waren sie das, was später das Toilettenpapier wurde: Ziel von Hamsterkäufern. Nun war am Wochenende tatsächlich der ein oder andere mit einem Mundschutz unterwegs, dennoch stellt sich die Frage, wo die ganzen Exemplare stecken. Die ordnungsgemäße Entsorgung scheint jedenfalls zweitrangig, wie am Samstag auf dem Parkplatz von Rewe Mokanski gesehen. Achtlos weggeworfen wie sonst Zigarettenstummel.

Gähnende Leere im Funpark Eickel

Beim Broteinkauf war schon deutlich spürbar, dass nun Wert auf einen Sicherheitsabstand gelegt wird. Viele Geschäfte haben zur Orientierung Markierungen auf den Boden geklebt. Apropos Bäcker: Kann es sein, dass die Krise gerade dort die Digitalisierung antreibt? Zu Jahresbeginn haben sie noch über die Bonpflicht gestöhnt, nun sind in ersten Geschäften bargeld- und kontaktlose Systeme im Einsatz.

Ein Spaziergang am Samstag in Wanne-Süd und Eickel offenbart: Es sind tatsächlich nur noch Einzelpersonen oder maximal Familien unterwegs, außerdem viele Jogger und Hundehalter. Und als ob jemand einen Kommando gegeben hat, halten sie automatisch einen Sicherheitsabstand ein.

Stadt musste am Samstag im Gysenberg wieder Menschengruppen ansprechen

Wo vor Wochenfrist noch viel Betrieb war, war am Samstag niemand mehr zu sehen. Foto: Tobias Bolsmann

Zwischenstopp an zwei besonderen Stationen: Im Funpark Eickel war am Samstag vor einer Woche noch buntes Treiben. Der Fußballplatz war gut gefüllt, die Minigolfanlage ebenfalls. An diesem Samstag: gähnende Leere. Gleiches gilt für den Fußballplatz an der Reichsstraße. Vor Wochenfrist fielen dort reihenweise Tore, mit dem Schließen der Tore hat die Stadt das Spiel abgepfiffen. Und - zumindest zum Zeitpunkt des Besuchs - niemand ist über den Zaun geklettert, um trotzdem zu spielen. Den Bolzplatz im Dorneburger Park kann man nicht abschließen, dennoch auch dort: Leere. So gut wie jedenfalls. Ein einsamer Erwachsener schießt seinen Ball auf die leeren Stahltore.

Auch am Sonntag drängt sich der Eindruck auf, dass die Menschen verstanden haben. Kaum jemand ist auf den Straßen unterwegs, die Busfahrer der HCR sind bei vielen Fahrten mit sich allein. Die Bahnhofstraße ist ziemlich leer, ebenso wie der Robert-Brauner-Platz. Die Bäckerei Brinker hat geöffnet, manche Kunden warten geduldig vor der Tür, bis der Kunde vor ihnen das Ladenlokal wieder verlassen hat. Vor dem Café Extrablatt trotzen einige Gäste dem schneidenden Wind, um in der Sonne zu sitzen, die Tauben können sich nun mitten auf dem Platz ausruhen. Eigentlich hätte an diesem Wochenende die Frühjahrskirmes stattfinden sollen… Ein Polizeiwagen rollt über die Bahnhofstraße, um zu kontrollieren. Nach den Worten eines Sprechers gebe es bislang keinen Grund zu Beanstandungen.

Gesperrt: der Spielplatz im Gysenbergpark. Foto: Tobias Bolsmann

Das muss am Samstag im Gysenberg etwas anders gewesen sein. Laut Stadt mussten dort Gruppen angesprochen werden. Und am Sonntag? Schon der spärlich besetzte Parkplatz signalisiert, dass nicht viel los ist. Der Spielplatz ist mit Flatterband abgesperrt, auf der Promenade ist kaum jemand unterwegs. Die allermeisten scheinen kapiert zu haben.