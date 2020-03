Coronavirus: Acht Herner werden im Diagnosezentrum getestet

Die Stadt Herne nimmt an diesem Donnerstag ihr neues Coronavirus-Diagnosezentrum in Betrieb. Dort werden Menschen mit Verdachtsfällen untersucht. Acht Menschen haben bereits Termine.

Das Coronavirus-Diagnosezentrum der Stadt Herne ist nach Angaben der Verwaltung ausdrücklich keine Zugangspraxis, die Menschen einfach so besuchen sollten. Es sei ausschließlich für Menschen mit einem Coronavirus-Verdachtsfall gedacht, bei denen ein Abstrich nötig sei. In Herne wurden bislang vier Menschen positiv getestet, sie sind also mit dem Coronavirus infiziert. In dem neuen Diagnosezentrum würden nun acht weitere Verdachtsfälle getestet; wann ein Ergebnis vorliegt, war am Donnerstag zunächst noch nicht klar.

Standort wird geheimgehalten

Befürchte ein Herner, dass er sich angesteckt hat, soll er zunächst den Hausarzt anrufen, heißt es bei der Stadt. Wenn der Arzt einen Abstrich zur Abklärung der Krankheit für nötig hält, informiere dieser das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt wiederum melde sich dann bei dem Patienten – und gebe ihm einen Termin für einen Abstrich im Diagnosezentrum. Wo es angesiedelt ist, will die Stadt nicht sagen, damit dort keine Menschen mit Verdachtsfällen ohne Termin vorbeikommen.