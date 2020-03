Coronavirus: Arbeiten im Homeoffice mit Kindern und Knete

Herne. Arbeiten zwischen Kindern und Knete ist für viele gerade Alltag. Wie das funktioniert - oder eben nicht, darüber berichten wir in diesem Blog.

Die Kitas und Schulen sind dicht. Wie zig Tausende Deutsche bedeutet das auch für mich: Meine zwei Söhne, dreieinhalb und sechs, springen von nun an den ganzen Tag um mich herum. Ab ins Homeoffice.

Den Dienstlaptop hatte ich vorige Woche vorsorglich mit nach Hause genommen. Mein „Büro“ habe ich mit einem Klapptisch im Schlafzimmer eingerichtet in der Hoffnung, dort zumindest hin und wieder etwas Ruhe zu haben. Als ich am Morgen mit Blick auf den Garten Platz nehme, fühlt es sich doch glatt ein bisschen wie Urlaub an. Doch der Eindruck verfliegt schnell.

Das Büro im Schlafzimmer. Da kommt der Sohnemann regelmäßig zu Besuch. Foto: Kathrin Meinke

Zunächst spielen die Jungs schön im Garten, der Wetter-Gott ist in dieser Woche ja zum Glück gnädig. Doch immer wieder muss ich die Arbeit für kleine „Handlanger-Arbeiten“ unterbrechen. Matschhosen-Ausziehen, Hörbücher anmachen, Knete raussuchen. Während halb Deutschland am Freitagnachmittag losgerannt ist, um Ravioli-Dosen zu kaufen, habe ich schnell Knete, Kleber und Knabbereien besorgt. Das bekomme ich nun zu spüren, als ich zwischen den Anrufen bei Schulen schnell das Mittagessen zubereiten muss. Jetzt weiß ich, warum die Konserven-Regale leer sind.

Der Tag schreitet voran und immer häufiger steht einer der Jungs neben mir. Eigentlich sind sie echt lieb und beschäftigen sich toll. Aber so ein Arbeitstag ist lang. Und mit jeder Minute wächst das Chaos aus Knetresten, herumfliegenden Büchern und Legosteinen. Was am Ende des ersten Homeoffice-Tages bleibt, ist Müdigkeit, etwas Frust und die Erkenntnis, dass es irgendwie geht. Es muss.

Wegen des Corona-Virus müssen zig Tausende Deutsche ihr Büro nach Hause verlegen. Auch bei der WAZ steigen immer mehr Kollegen aufs Homeoffice um. In einem Tagebuch berichten wir ab jetzt über den ganz normalen Arbeitswahnsinn.