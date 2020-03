Coronavirus: Entsorgung Herne verschiebt den Erlebnistag

Herne. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschiebt Entsorgung Herne den Erlebnistag, der für den 22. März geplant war, auf Ende August.

Die Ausbreitung des Coronavirus fordert eine weitere Veranstaltungsabsage. Der Erlebnistag bei Entsorgung Herne, der für Sonntag, 22. März, geplant war, findet nicht statt. Doch in diesem Fall heißt es: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Entsorgung Herne hat bereits einen neuen Termin für die Veranstaltung festgelegt: Sonntag, 30. August. Beim Unternehmen hofft man, dass dann die Auswirkungen der Epidemie weitgehend ausgestanden sind. Nach den Worten von Horst Tschöke haben drei Aspekte den Ausschlag für die Verschiebung gegeben. So stelle sich angesichts der aktuellen Entwicklung die Frage, ob überhaupt Bürger gekommen wären. In den vergangenen Jahr seien es in der Regel mehr als 3000 gewesen. Außerdem müsse man eventuelle Sorgen der Mitarbeiter ernst nehmen. Dies träfe auch für die Betriebe und Organisationen zu, die sich beim Erlebnistag präsentieren.

Erste Zusagen für den Ausweichtermin

Auch wenn es eine Veranstaltung unter freiem Himmel sei und nicht zu jeder Zeit mehr als 1000 Menschen auf dem Gelände seien, habe man sich für die Verschiebung entschieden.

Tschöke ist guter Dinge, dass der Erlebnistag Ende August eine abwechslungsreiche Veranstaltung werden wird. Der Grund: Er habe sich nach nur zwei Auflagen so weit etabliert, dass es für Organisationen und Firmen, die sich präsentieren wollen, eine Reserveliste gebe. So könnten freie Plätze besetzt werden. Es gebe auch bereits erste Zusagen.