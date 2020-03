Coronavirus: Herner LWL-Museum sagt Museumsnacht ab

Herne. Das LWL-Museum für Archäologie hat die Museumsnacht am 27. März abgesagt. Als Grund nennt das Museum die Entwicklungen in der Corona-Epidemie.

Am 27. März werde das Museum daher zu gewohnten Zeiten für das Publikum schließen, und es werde kein besonderes Programm geben. Allerdings bleibe der Eintritt für alle Besucher an diesem Tag kostenlos. Alternativ wird das für die Museumsnacht entwickelte Programm wahrscheinlich am letzten Tag der Sonderausstellung, am 10. Mai, stattfinden.

Die Leiterin des LWL-Museums für Archäologie, Doreen Mölders, begründet die Absage der Museumsnacht so: „Wir erwarten zur Museumsnacht mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher. Es wäre bei der aktuellen Entwicklung der Corona-Infektionen unserem Publikum gegenüber unverantwortlich, die Veranstaltung wie geplant im März durchzuführen. Unsere aktuelle Sonderausstellung zur Kulturgeschichte der Pest zeigt, wie wichtig es ist, empfohlene Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.“