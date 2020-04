Pandemie Coronavirus in Herne: IHK bietet Online-Seminare an

Herne. Die IHK Mittleres Ruhrgebiet hat wegen des Coronavirus ihr Webinar-Angebot ausgeweitet. Im April werden über 20 Online-Seminare angeboten.

Auch die IHK Mittleres Ruhrgebiet musste wegen der Coronavirus-Pandemie alle Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien absagen – und damit auch ihre Weiterbildungsseminare. Aber die aktuelle Zeit des größeren beruflichen Leerlaufs könnten Arbeitnehmer sinnvoll nutzen – etwa zur beruflichen Weiterbildung, teilt die IHK mit.

Die IHK habe deshalb ihr bereits bestehendes Webinar-Angebot weiter ausgebaut und biete im April mehr als 20 Live-online-Seminare an. Das Angebot sei breitgefächert: vom 90-minütigen Kompakt-Webinar, über verschiedene IHK-Zertifikatslehrgänge bis zum einjährigen Lehrgang der Höheren Berufsbildung (mit Abschluss auf Bachelor-Niveau).

Weiterbildungen finden interaktiv in virtuellen Seminarräumen statt

Der Vorteil von Webinaren laut IHK (gerade in dieser Zeit): kein physischer Kontakt zu anderen Menschen, aber virtueller persönlicher Austausch mit Trainern, Referenten und anderen Teilnehmern. Die Weiterbildungen fänden live und interaktiv in virtuellen Seminarräumen statt. Laptop oder Tablet reichten aus, um mit Kopfhörer/Headset an dem Webinar teilzunehmen. Nähere Informationen zu allen Angeboten und die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.ihk-bic.de. Für Fragen stehe auch André Feist-Lorenz vom IHK-BildungsCentrum(BiC) unter 0234 9113-168 bereit.