Coronavirus in Herne: Nun wollen alle Schwimmbäder schließen

Die Herner Schwimmbäder Südpool und Wananas hatten schon am Freitag eine Schließung angekündigt, nun zieht das Lago nach.

An diesem Montag, 16. März, machen nun alle Schwimmbäder wegen der Coronavirus-Epidemie dicht. Das sagte Lothar Przybyl, Leiter der Herner Bädergesellschaft, am Sonntagnachmittag zur WAZ. Am Freitag teilte er zunächst mit, dass Südpool und Wananas schließen: „Bäder sind ein Ort, an dem viele Menschen zusammenkommen“, begründete er.

Das Lago tanzte da (noch) aus der Reihe. Hintergrund: Bei der Sodinger Therme ist die Stadt nicht alleiniger Gesellschafter, der Regionalverband (RVR) ist mit im Boot. Am Sonntagnachmittag einigten sich Stadt und RVR darauf, nun auch das Lago zu schließen, nachdem der Deutsche Städtetag empfohlen habe, alle Schwimmbäder im Land dicht zu machen.