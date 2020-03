Coronavirus: Sportgala und Frühjahrskirmes finden statt

Herne. Die Stadt Herne will angesichts der Corona-Epidemie die Einschränkungen bei Veranstaltungen so gering wie möglich halten.

Nach der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, ist der Umgang mit solchen Veranstaltungen Teil der laufenden Einschätzung der Lage und der ständigen Beratungen der Stadt.

„Wir haben ein sehr breites Veranstaltungsangebot, aber in den kommenden Tagen und Wochen nur selten Ereignisse, bei denen mit mehr als 1000 Gästen zu rechnen ist“, teilt Stadtsprecher Christoph Hüsken auf Anfrage der Herner WAZ-Redaktion mit. So soll die Sportgala am kommenden Freitag wie geplant stattfinden.

Größter Publikumsmagnet sei der Herner EV, der den Vorverkauf für die Playoff-Spiele gegen Füssen eingestellt hat, damit nicht mehr als 1000 Karten verkauft werden können. Für den Verein und die Stimmung am Gysenberg sei dies sehr schade. Die Maßnahme sei aber aus Sicht des Infektionsschutzes sinnvoll. Das entspreche der Handlungsempfehlung des Robert-Koch-Instituts.

Stadt: Gegenwärtig kein Anlass, bei kleineren Veranstaltungen zu Absagen zu raten

Die Vorbereitungen für die Frühjahrskirmes in Wanne-Mitte liefen zunächst einmal weiter, zumal es sich um eine Freiluftveranstaltung handele. Hüsken: „Grundsätzlich sind wir bestrebt, Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Wenn es die Lage erfordert, werden wir aber auch in den sauren Apfel beißen müssen und Veranstaltern zu Absagen raten. Dies erfolgt mit dem notwendigen Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß.“ Gegenwärtig sehe die Stadt auch bei kleineren Veranstaltungen keinen Anlass dafür.

Wichtig sei neben behördlichen Maßnahmen die persönliche Hygiene. Also: Häufiges gründliches Händewaschen mit Seife, in die Armbeuge husten und niesen, auf das Händeschütteln und engen körperlichen Kontakt verzichten. Veranstalter sollten darauf achten, dass ausreichend Seife und Einweghandtücher vorgehalten werden. Wer Fieber oder Husten habe oder in den vergangenen zwei bis drei Wochen in einem Risikogebiet gewesen sei, sollte keine Veranstaltungen besuchen.